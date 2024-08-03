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Харьковщина — под постоянной бомбардировкой — сводка ВСУ

Происшествия 17:00   03.08.2024
Оксана Горун
Харьковщина — под постоянной бомбардировкой — сводка ВСУ Фото: Генштаб ВСУ

Генштаб ВСУ в сводке на 16:00 3 августа сообщил, что армия РФ с начала суток нанесла по Харьковскую области два авиаудара, применив три КАБа.

«Под постоянной бомбардировкой авиации противника находится Харьковщина. С начала суток, со стороны российских городов Белгород и Шебекино, россияне нанесли два авиаудара с использованием трех КАБов. Целили в районы населенных пунктов Избицкое и Липцы», — проинформировал Генштаб.

С начала суток на Харьковском направлении зафиксировали три атаки — в районах Глубокого и Волчанска. Еще одно сражение идет.

На Купянском направлении армия РФ атаковала 11 раз — в районах Синьковки, Колесниковки, Новоосинового, Глушковки, Андреевки, Берестового и Стельмаховки.

«Восемь атак – остановлены, три – продолжаются», — отметил ГШ.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 3 августа 2024 в 17:00;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ в сводке на 16:00 3 августа сообщил, что армия РФ с начала суток нанесла по Харьковскую области два авиаудара, применив три КАБа".