Харьковщина — под постоянной бомбардировкой — сводка ВСУ

Генштаб ВСУ в сводке на 16:00 3 августа сообщил, что армия РФ с начала суток нанесла по Харьковскую области два авиаудара, применив три КАБа.

«Под постоянной бомбардировкой авиации противника находится Харьковщина. С начала суток, со стороны российских городов Белгород и Шебекино, россияне нанесли два авиаудара с использованием трех КАБов. Целили в районы населенных пунктов Избицкое и Липцы», — проинформировал Генштаб.

С начала суток на Харьковском направлении зафиксировали три атаки — в районах Глубокого и Волчанска. Еще одно сражение идет.

На Купянском направлении армия РФ атаковала 11 раз — в районах Синьковки, Колесниковки, Новоосинового, Глушковки, Андреевки, Берестового и Стельмаховки.

«Восемь атак – остановлены, три – продолжаются», — отметил ГШ.