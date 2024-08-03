Харківщина – під постійним бомбардуванням – зведення ЗСУ

Генштаб ЗСУ у зведенні на 16:00 3 серпня повідомив, що армія РФ з початку доби завдала по Харківській області двох авіаударів, застосувавши три КАБи

“Під постійним бомбардуванням авіації противника перебуває Харківщина. З початку доби, з боку російських міст Бєлгород та Шебекіно, росіяни завдали два авіаудари із використанням трьох КАБів. Цілили у райони населених пунктів Ізбицьке та Липці”, – поінформував Генштаб.

З початку доби на Харківському напрямку зафіксували три атаки – у районах Глибокого та Вовчанська. Ще одна битва йде.

На Куп’янському напрямку армія РФ атакувала 11 разів – у районах Синьківки, Колесниківки, Новоосинового, Глушківки, Андріївки, Берестового та Стельмахівки.

“Вісім атак – зупинено, три – тривають”, – зазначив ГШ.