Харківщина – під постійним бомбардуванням – зведення ЗСУ
Генштаб ЗСУ у зведенні на 16:00 3 серпня повідомив, що армія РФ з початку доби завдала по Харківській області двох авіаударів, застосувавши три КАБи
“Під постійним бомбардуванням авіації противника перебуває Харківщина. З початку доби, з боку російських міст Бєлгород та Шебекіно, росіяни завдали два авіаудари із використанням трьох КАБів. Цілили у райони населених пунктів Ізбицьке та Липці”, – поінформував Генштаб.
З початку доби на Харківському напрямку зафіксували три атаки – у районах Глибокого та Вовчанська. Ще одна битва йде.
На Куп’янському напрямку армія РФ атакувала 11 разів – у районах Синьківки, Колесниківки, Новоосинового, Глушківки, Андріївки, Берестового та Стельмахівки.
“Вісім атак – зупинено, три – тривають”, – зазначив ГШ.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: авиаудары, війна, генштаб, купянское направление, новини Харкова, Харьковское направление;
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- • Дата публікації матеріалу: 3 Серпня 2024 в 17:00;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Генштаб ЗСУ у зведенні на 16:00 3 серпня повідомив, що армія РФ з початку доби завдала по Харківській області двох авіаударів, застосувавши три КАБи".