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Харківщина – під постійним бомбардуванням – зведення ЗСУ

Події 17:00   03.08.2024
Оксана Горун
Харківщина – під постійним бомбардуванням – зведення ЗСУ

Генштаб ЗСУ у зведенні на 16:00 3 серпня повідомив, що армія РФ з початку доби завдала по Харківській області двох авіаударів, застосувавши три КАБи

“Під постійним бомбардуванням авіації противника перебуває Харківщина. З початку доби, з боку російських міст Бєлгород та Шебекіно, росіяни завдали два авіаудари із використанням трьох КАБів. Цілили у райони населених пунктів Ізбицьке та Липці”, – поінформував Генштаб.

З початку доби на Харківському напрямку зафіксували три атаки – у районах Глибокого та Вовчанська. Ще одна битва йде.

На Куп’янському напрямку армія РФ атакувала 11 разів – у районах Синьківки, Колесниківки, Новоосинового, Глушківки, Андріївки, Берестового та Стельмахівки.

“Вісім атак – зупинено, три – тривають”, – зазначив ГШ.

Читайте також: Погіршилася ситуація на Харківському напрямку: ЗСУ повідомили, де саме

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 3 Серпня 2024 в 17:00;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Генштаб ЗСУ у зведенні на 16:00 3 серпня повідомив, що армія РФ з початку доби завдала по Харківській області двох авіаударів, застосувавши три КАБи".