25 боїв відбулися на Харківщині минулої доби – Генштаб ЗСУ

Росіяни завдали авіаударів біля населених пунктів Слобожанське, Липці, Ізбицьке й Глибоке Харківської області, повідомив Генштаб ЗСУ.

На Харківському напрямку точилося шість боїв. Сили оборони відбивали штурму росіян біля Тихого, Глибокого та Вовчанська.

На Куп’янському напрямку відбулося 19 боїв, зокрема, біля Синьківки, Колесниківки, Новоосинового, Глушківки, Андріївки, Берестового, Стельмахівки та Петропавлівки.