25 боїв відбулися на Харківщині минулої доби – Генштаб ЗСУ
Росіяни завдали авіаударів біля населених пунктів Слобожанське, Липці, Ізбицьке й Глибоке Харківської області, повідомив Генштаб ЗСУ.
На Харківському напрямку точилося шість боїв. Сили оборони відбивали штурму росіян біля Тихого, Глибокого та Вовчанська.
На Куп’янському напрямку відбулося 19 боїв, зокрема, біля Синьківки, Колесниківки, Новоосинового, Глушківки, Андріївки, Берестового, Стельмахівки та Петропавлівки.
Читайте також: Харківщина – під постійним бомбардуванням – зведення ЗСУ
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: бой, Генштаб ЗСУ, купянское направление, Харьковское направление, штурм;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «25 боїв відбулися на Харківщині минулої доби – Генштаб ЗСУ»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 4 Серпня 2024 в 09:10;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Росіяни завдали авіаударів біля населених пунктів Слобожанське, Липці, Ізбицьке й Глибоке Харківської області, повідомив Генштаб ЗСУ.".