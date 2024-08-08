Сьогодні 8 серпня: яке свято та день в історії

8 серпня в Україні – День військ зв’язку та кібербезпеки ЗСУ. Цього дня у 1786-му альпіністи вперше підкорили найвищу вершину Європи – Монблан. У 1899-му запатентували холодильник. У 1919-му в Харкові народився фізик, академік Борис Вєркін. У 1944-му в Берліні на рояльних струнах повісили вісім німецьких офіцерів, які брали участь у замаху на Гітлера. У 2008-му РФ напала на Грузію.

Свята та пам’ятні дати 8 серпня

8 серпня в Україні – День військ зв’язку та кібербезпеки ЗСУ.

У світі – Міжнародний день альпінізму (День альпініста), Міжнародний день офтальмології.

Також відзначають: Всесвітній день кішок, Міжнародний день нескінченності (відзначають восьме число восьмого місяця, оскільки цифра “8” схожа на знак нескінченності), День народження холодильника.

8 серпня в історії

8 серпня 1786 року швейцарський лікар Мішель Паккар разом із гірським провідником Жаком Бальмом вперше підкорили найвищу вершину Європи – Монблан в Альпах (4810 м). Детальніше.

8 серпня 1899 року вважають Днем народження холодильника. Цього дня патент на охолодний пристрій отримав винахідник із Міннесоти Альберт Маршалл.

Звісно, ​​він був єдиним автором ідеї. Різні механізми для охолодження продуктів створювали на той час вже понад століття. Сама ж ідея тривалого зберігання шляхом застосування низьких температур налічує тисячі років. Серед найвідоміших творів “стародавнього холодильного мистецтва” – так звані крижані будинки, які будували на території сучасного Ірану ще в другому тисячолітті до нашої ери. Ці будови, що формою були схожі на яйце, викладали з глиняної цегли, досягаючи максимальної термостійкості. У них зберігали лід та продукти, які він мав охолоджувати. “Фішкою” був принцип циркуляції повітря: холодне заходило через отвори в основі будівлі, тепле виходило через невеликий отвір у куполі. Дещо пізніше зберігати лід в окремих спорудах стали й стародавні китайці. Щоправда, замість створення веж вони стали викопувати глибокі колодязі. А також саме вони вигадали перший “портативний холодильник” – місткість, що складалася з двох резервуарів. Між їхніми стінками засипали прошарок льоду. А всередину клали продукти. Зверху цю конструкцію закривали щільною кришкою. Більш просунуті технології з’явилися набагато пізніше – з розвитком науки й технологій.

“Концепція механічного охолодження виникла, коли Вільям Каллен, шотландський лікар, у 1720-х роках помітив, що випаровування має ефект охолодження. Він продемонстрував свої ідеї в 1748 році, випаровуючи етиловий ефір у вакуумі… Олівер Еванс, американський винахідник, у 1805 році спроєктував, але не побудував холодильну машину, яка використовувала пару замість рідини. У 1820 році англійський учений Майкл Фарадей використав зріджений аміак, щоб викликати охолодження. Джейкоб Перкінс, який працював з Евансом, отримав патент на цикл стиснення пари з використанням рідкого аміаку в 1835 році, за це його іноді називають “батьком холодильника”, – пише Livescience.

Між відкриттями цих винахідників і патентом Альберта Маршалла різних результатів досягла ще низка вчених, кожен із яких додавав нові ідеї до процесу охолодження. Маршалл же використовував кращі концепції та створив сам механізм – із двигуном, що автоматично відключається, регуляцією води тощо. Надалі Маршалл удосконалював свою конструкцію протягом майже чверті століття та більшість патентів передав компанії “Automatic Refrigeration Company”. Її перші холодильники надійшли у продаж у 1914 році.

8 серпня 1917 року в Києві російські полки з кулеметів обстріляли ешелон 1-го Українського полку ім. Богдана Хмельницького, що вирушав на фронт. Детальніше.

8 серпня 1919 року в Харкові народився фізик Борис Вєркін. Детальніше.

8 серпня 1944 року в Берліні провели показову кару восьми офіцерів Вермахту – учасників замаху на Гітлера та спроби держперевороту, відомого як операція “Валькірія”. Детальніше.

8 серпня 2008 року РФ здійснила збройний напад на Грузію, розв’язавши війну. Детальніше.

Церковне свято 8 серпня

8 серпня вшановують пам’ять святителя Еміліана, сповідника, єпископа Кизицького. Він жив за царювання імператора-іконоборця Лева Вірменина. Разом з іншими єпископами був викликаний до палацу до імператора, який наполегливо зажадав від єпископів відмовитися від шанування ікон. Святитель Еміліан перший твердо відмовився, відзначивши, що питання іконопочитання можуть обговорювати та вирішувати лише в Церкві духовні особи. У 815 році Еміліана заслали в ув’язнення, де він і помер як сповідник.

Народні прикмети

Якщо ранок 8 серпня холодний, то зима буде ранньою і морозною.

Якщо пройшов короткий дощ, то серпень буде спекотним.

Якщо дощить весь день, то буде затяжне бабине літо.

Що не можна робити 8 серпня

Не можна лаятися та скаржитися на долю.

Не варто будувати плани на далеке майбутнє.

Заборонено підіймати будь-які речі з землі, особливо монети.