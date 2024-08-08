Сегодня 8 августа: какой праздник и день в истории

8 августа в Украине – День войск связи и кибербезопасности ВСУ. В этот день в 1786-м альпинисты впервые покорили самую высокую вершину Европы – Монблан. В 1899-м запатентовали холодильник. В 1919-м в Харькове родился физик, академик Борис Веркин. В 1944-м в Берлине на струнах для рояля повесили восемь немецких офицеров, участвовавших в покушении на Гитлера. В 2008-м году РФ напала на Грузию.

Праздники и памятные даты 8 августа

8 августа в Украине – День войск связи и кибербезопасности ВСУ.

В мире – Международный день альпинизма (День альпиниста), Международный день офтальмологии.

Также отмечают: Всемирный день кошек, Международный день бесконечности (отмечают восьмого числа восьмого месяца, поскольку цифра «8» похожа на знак бесконечности), День рождения холодильника.

8 августа в истории

8 августа 1786 года швейцарский врач Мишель Паккар вместе с горным проводником Жаком Бальмом впервые покорили самую высокую вершину Европы — Монблан в Альпах (4810 м). Подробнее.

8 августа 1899 года считают Днем рождения холодильника. В этот день патент на охлаждающее устройство получил изобретатель из Миннесоты Альберт Маршалл.

Конечно, он не был единственным автором идеи. Различные механизмы для охлаждения продуктов создавали к тому моменту уже более столетия. Сама же идея длительного хранения за счет низких температур насчитывает тысячи лет. Среди известнейших произведений «древнего холодильного искусства» — так называемые ледяные дома, которые строили на территории современного Ирана еще во втором тысячелетии до нашей эры. Эти строения, похожие на яйцо, выкладывали из глиняного кирпича, достигая максимальной термостойкости. В них хранили лед и продукты, которые он должен охлаждать. «Фишкой» был принцип циркуляции воздуха: холодный заходил через отверстия в основании здания, теплый выходил через небольшое отверстие в куполе. Несколько позже хранить лед в отдельных сооружениях стали и древние китайцы. Правда вместо создания башен они стали выкапывать глубокие колодцы. А также именно они придумали первый «портативный холодильник» – емкость, состоявшую из двух резервуаров. Между их стенками засыпали прослойку льда. А внутрь клали продукты. Сверху эту конструкцию закрывали плотной крышкой. Более продвинутые технологии появились гораздо позже – с развитием науки и технологий.

«Концепция механического охлаждения возникла, когда шотландский врач Уильям Каллен в 1720-х заметил, что испарение дает эффект охлаждения. Он продемонстрировал свои идеи в 1748 году, испаряя этиловый эфир в вакууме… Оливер Эванс, американский изобретатель, в 1805 году спроектировал, но не создал холодильную машину, которая использовала пар вместо жидкости. В 1820 году английский ученый Майкл Фарадей использовал сжиженный аммиак, чтобы вызвать охлаждение. Джейкоб Перкинс, работавший с Эвансом, получил патент на цикл сжатия пара с использованием жидкого аммиака в 1835 году, за это его иногда называют «отцом холодильника», – пишет Livescience.

Между открытиями этих изобретателей и патентом Альберта Маршалла различных результатов достиг еще ряд ученых, каждый из которых добавлял новые идеи в процесс охлаждения. Маршалл же использовал лучшие концепции и создал сам механизм – с автоматически отключающимся двигателем, регуляцией воды и т.д. В дальнейшем Маршалл совершенствовал свою конструкцию в течение почти четверти века и большинство патентов передал компании «Automatic Refrigeration Company». Ее первые холодильники поступили в продажу в 1914 году.

8 августа 1917 года в Киеве российские полки из пулеметов обстреляли эшелон 1-го Украинского полка им. Богдана Хмельницкого, отправлявшийся на фронт. Подробнее.

8 августа 1919 года в Харькове родился физик Борис Веркин. Подробнее.

8 августа 1944 года в Берлине провели показательную казнь восьми офицеров Вермахта — участников покушения на Гитлера и попытки госпереворота, известного как операция «Валькирия». Подробнее.

8 августа 2008 года РФ совершила вооруженное нападение на Грузию, развязав войну. Подробнее.

Церковный праздник 8 августа

8 августа чтят память святителя Емилиана, исповедника, епископа Кизицкого. Он жил в царствование императора-иконоборца Льва Армянина. Вместе с другими епископами его вызвали во дворец к императору, который настойчиво потребовал от епископов отказаться от почитания икон. Святитель Емилиан первым твердо отказался, отметив, что вопросы иконопочитания могут обсуждать и решать только в Церкви духовные лица. В 815 году Емилиана сослали в заключение, где он и умер как исповедник.

Народные приметы

Если утро 8 августа холодное, то зима будет ранней и морозной.

Если идет кратковременный дождь, то август будет жарким.

Если дождь идет весь день, то будет затяжное бабье лето.

Что нельзя делать 8 августа

Нельзя ругаться и жаловаться на судьбу.

Не стоит строить планы на далекое будущее.

Запрещено поднимать какие-либо вещи с земли, особенно монеты.