Сегодня 8 августа: какой праздник и день в истории
8 августа в Украине – День войск связи и кибербезопасности ВСУ. В этот день в 1786-м альпинисты впервые покорили самую высокую вершину Европы – Монблан. В 1899-м запатентовали холодильник. В 1919-м в Харькове родился физик, академик Борис Веркин. В 1944-м в Берлине на струнах для рояля повесили восемь немецких офицеров, участвовавших в покушении на Гитлера. В 2008-м году РФ напала на Грузию.
Праздники и памятные даты 8 августа
8 августа в Украине – День войск связи и кибербезопасности ВСУ.
В мире – Международный день альпинизма (День альпиниста), Международный день офтальмологии.
Также отмечают: Всемирный день кошек, Международный день бесконечности (отмечают восьмого числа восьмого месяца, поскольку цифра «8» похожа на знак бесконечности), День рождения холодильника.
8 августа в истории
8 августа 1786 года швейцарский врач Мишель Паккар вместе с горным проводником Жаком Бальмом впервые покорили самую высокую вершину Европы — Монблан в Альпах (4810 м). Подробнее.
8 августа 1899 года считают Днем рождения холодильника. В этот день патент на охлаждающее устройство получил изобретатель из Миннесоты Альберт Маршалл.
Конечно, он не был единственным автором идеи. Различные механизмы для охлаждения продуктов создавали к тому моменту уже более столетия. Сама же идея длительного хранения за счет низких температур насчитывает тысячи лет. Среди известнейших произведений «древнего холодильного искусства» — так называемые ледяные дома, которые строили на территории современного Ирана еще во втором тысячелетии до нашей эры. Эти строения, похожие на яйцо, выкладывали из глиняного кирпича, достигая максимальной термостойкости. В них хранили лед и продукты, которые он должен охлаждать. «Фишкой» был принцип циркуляции воздуха: холодный заходил через отверстия в основании здания, теплый выходил через небольшое отверстие в куполе. Несколько позже хранить лед в отдельных сооружениях стали и древние китайцы. Правда вместо создания башен они стали выкапывать глубокие колодцы. А также именно они придумали первый «портативный холодильник» – емкость, состоявшую из двух резервуаров. Между их стенками засыпали прослойку льда. А внутрь клали продукты. Сверху эту конструкцию закрывали плотной крышкой. Более продвинутые технологии появились гораздо позже – с развитием науки и технологий.
«Концепция механического охлаждения возникла, когда шотландский врач Уильям Каллен в 1720-х заметил, что испарение дает эффект охлаждения. Он продемонстрировал свои идеи в 1748 году, испаряя этиловый эфир в вакууме… Оливер Эванс, американский изобретатель, в 1805 году спроектировал, но не создал холодильную машину, которая использовала пар вместо жидкости. В 1820 году английский ученый Майкл Фарадей использовал сжиженный аммиак, чтобы вызвать охлаждение. Джейкоб Перкинс, работавший с Эвансом, получил патент на цикл сжатия пара с использованием жидкого аммиака в 1835 году, за это его иногда называют «отцом холодильника», – пишет Livescience.
Между открытиями этих изобретателей и патентом Альберта Маршалла различных результатов достиг еще ряд ученых, каждый из которых добавлял новые идеи в процесс охлаждения. Маршалл же использовал лучшие концепции и создал сам механизм – с автоматически отключающимся двигателем, регуляцией воды и т.д. В дальнейшем Маршалл совершенствовал свою конструкцию в течение почти четверти века и большинство патентов передал компании «Automatic Refrigeration Company». Ее первые холодильники поступили в продажу в 1914 году.
8 августа 1917 года в Киеве российские полки из пулеметов обстреляли эшелон 1-го Украинского полка им. Богдана Хмельницкого, отправлявшийся на фронт. Подробнее.
8 августа 1919 года в Харькове родился физик Борис Веркин. Подробнее.
8 августа 1944 года в Берлине провели показательную казнь восьми офицеров Вермахта — участников покушения на Гитлера и попытки госпереворота, известного как операция «Валькирия». Подробнее.
8 августа 2008 года РФ совершила вооруженное нападение на Грузию, развязав войну. Подробнее.
Церковный праздник 8 августа
8 августа чтят память святителя Емилиана, исповедника, епископа Кизицкого. Он жил в царствование императора-иконоборца Льва Армянина. Вместе с другими епископами его вызвали во дворец к императору, который настойчиво потребовал от епископов отказаться от почитания икон. Святитель Емилиан первым твердо отказался, отметив, что вопросы иконопочитания могут обсуждать и решать только в Церкви духовные лица. В 815 году Емилиана сослали в заключение, где он и умер как исповедник.
Народные приметы
Если утро 8 августа холодное, то зима будет ранней и морозной.
Если идет кратковременный дождь, то август будет жарким.
Если дождь идет весь день, то будет затяжное бабье лето.
Что нельзя делать 8 августа
Нельзя ругаться и жаловаться на судьбу.
Не стоит строить планы на далекое будущее.
Запрещено поднимать какие-либо вещи с земли, особенно монеты.
Новости по теме:
- Категории: Календарь, Мир, Общество, Политика, Происшествия, Украина, Харьков; Теги: история, праздник, свято, церковный праздник;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Сегодня 8 августа: какой праздник и день в истории»; из категории Календарь на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 8 августа 2024 в 06:00;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "8 августа в Украине – День войск связи и кибербезопасности ВСУ. В этот день в 1786-м альпинисты впервые покорили самую высокую вершину Европы – Монблан".