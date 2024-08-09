Нічне страхіття на Харківщині: Куп’янськ та район масово обстріляли з РСЗВ
У ДСНС повідомили про трьох постраждалих, численні пожежі та руйнування на Харківщині.
“Вночі ворожі війська завдали масованих ударів реактивними системами залпового вогню по житлових кварталах міста Куп’янська та прилеглих населених пунктів. За попередніми даними в результаті обстрілів постраждало 3 людей. Також наслідком обстрілів стали пошкодження багатоповерхівок, приватних домоволодінь та об’єктів торгівлі, виникли пожежі”, – поінформувала вранці 9 серпня пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.
У Куп’янську за різними адресами горіли житловий будинок на площі 150 квадратних метрів і магазин на 300 квадратів. У Куп’янську-Вузловому – дах житлового будинку.
“Рятувальники працювали під постійними ворожими обстрілами”, – наголосили в ДСНС.
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- Категорії: Події, Репортаж, Харків; Теги: ГСЧС, куп'янск, обстріли, пожежа, поранені, рсзо;
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- • Дата публікації матеріалу: 9 Серпня 2024 в 08:47;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ДСНС повідомили про трьох постраждалих, численні пожежі та руйнування на Харківщині".