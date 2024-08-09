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Харківщину обстрілювали всю ніч та вранці: п’ятеро людей поранені – Синєгубов

Події 08:38   09.08.2024
Оксана Горун
Харківщину обстрілювали всю ніч та вранці: п’ятеро людей поранені – Синєгубов скриншот

Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що вночі “прилітало” по Куп’янському району, Золочеву та Борівській громаді, а вранці – по Липецькій громаді.

9 серпня, 06:20, Харківський район, Липецька громада, село Слобожанське. Внаслідок обстрілу поранений 46-річний чоловік. 9 серпня, 02:30, Богодухівський район, Золочівська, смт Золочів. Внаслідок обстрілу з РСЗВ пошкоджені приватні та багатоквартирні будинки, газові мережі. 00:25, м. Куп’янськ. Внаслідок обстрілу поранено 44-річного чоловіка. 9 серпня, 00:15, Ізюмський район, Борівська ТГ, смт Борова. Внаслідок обстрілу зруйнований один приватний будинок, пошкоджено 3 приватні будинки та один двоповерховий багатоквартирний будинок. 23:03, Куп’янський район, м. Куп’янськ. Внаслідок обстрілу з РСЗВ горів будинок. Постраждали 57-річна жінка, 45-річний чоловік, 44-річний чоловік”, – перелічив начальник ХОВА.

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Також, за його даними, близько 23:00 8 серпня армія РФ обстріляла ще раз Куп’янськ (горів двоповерховий магазин) та Куп’янськ-Вузловий (горів дах приватного будинку). Вдень 8 серпня удар припав по селу Піски-Радьківські в Борівській громаді, там горіли два гектари хвойного лісу.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 9 Серпня 2024 в 08:38;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що вночі “прилітало” по Куп’янському району, Золочеву та Борівській громаді, а вранці – по Липецькій громаді".