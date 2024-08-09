Харьковщину обстреливали всю ночь и утром: пять человек ранены — Синегубов

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что ночью «прилетало» по Купянскому району, Золочеву и Боровской громаде, а утром — по Липецкой громаде.

«9 августа, 06:20, Харьковский район, Липецкая громада, село Слобожанское. В результате обстрела ранен 46-летний мужчина. 9 августа, 02:30, Богодуховский район, Золочевская, пгт Золочев. В результате обстрела из РСЗО повреждены частные и многоквартирные дома, газовые сети. 00:25, г. Купянск. В результате обстрела ранен 44-летний мужчина. 9 августа, 00:15, Изюмский район, Боровская ТГ, пгт Боровая. В результате обстрела разрушен один частный дом, повреждены три частных дома и один двухэтажный многоквартирный дом. 23:03, Купянский район, г. Купянск. В результате обстрела из РСЗО горел дом. Пострадали 57-летняя женщина, 45-летний мужчина, 44-летний мужчина», — перечислил начальник ХОВА.

Также, по его данным, около 23:00 8 августа армия РФ обстреляла еще раз Купянск (горел двухэтажный магазин) и Купянск-Узловой (горела крыша частного дома). Днем 8 августа удар пришелся по селе Пески-Радьковские в Боровской громаде, там горели два гектара хвойного леса.