Харьковщину обстреливали всю ночь и утром: пять человек ранены — Синегубов
Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что ночью «прилетало» по Купянскому району, Золочеву и Боровской громаде, а утром — по Липецкой громаде.
«9 августа, 06:20, Харьковский район, Липецкая громада, село Слобожанское. В результате обстрела ранен 46-летний мужчина. 9 августа, 02:30, Богодуховский район, Золочевская, пгт Золочев. В результате обстрела из РСЗО повреждены частные и многоквартирные дома, газовые сети. 00:25, г. Купянск. В результате обстрела ранен 44-летний мужчина. 9 августа, 00:15, Изюмский район, Боровская ТГ, пгт Боровая. В результате обстрела разрушен один частный дом, повреждены три частных дома и один двухэтажный многоквартирный дом. 23:03, Купянский район, г. Купянск. В результате обстрела из РСЗО горел дом. Пострадали 57-летняя женщина, 45-летний мужчина, 44-летний мужчина», — перечислил начальник ХОВА.
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Также, по его данным, около 23:00 8 августа армия РФ обстреляла еще раз Купянск (горел двухэтажный магазин) и Купянск-Узловой (горела крыша частного дома). Днем 8 августа удар пришелся по селе Пески-Радьковские в Боровской громаде, там горели два гектара хвойного леса.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: новости Харькова, обстрелы, поранені, синегубов;
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- • Дата публикации материала: 9 августа 2024 в 08:38;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что ночью «прилетало» по Купянскому району, Золочеву и Боровской громаде, а утром — по Липецкой громаде".