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Ночной ужас на Харьковщине: Купянск и район массированно обстреляли из РСЗО

Происшествия 08:47   09.08.2024
Оксана Горун
Ночной ужас на Харьковщине: Купянск и район массированно обстреляли из РСЗО

В ГСЧС сообщили о трех пострадавших, многочисленных пожарах и разрушениях на Харьковщине.

«Ночью вражеские войска нанесли массированные удары реактивными системами залпового огня по жилым кварталам города Купянска и близлежащих населенных пунктов. По предварительным данным в результате обстрелов пострадали три человека. Также следствием обстрелов стали повреждения многоэтажек, частных домовладений и торговых объектов, возникли пожары», — проинформировала утром 9 августа пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

ночной обстрел Купянска 9 августа 2024

В Купянске по разным адресам горели жилой дом на площади 150 квадратных метров и магазин на 300 квадратов. В Купянске-Узловом — крыша жилого дома.

«Спасатели работали под постоянными вражескими обстрелами», — подчеркнули в ГСЧС.

ночной обстрел Купянска 9 августа 2024 6

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ночной обстрел Купянска 9 августа 2024 5

ночной обстрел Купянска 9 августа 2024 4

ночной обстрел Купянска 9 августа 2024 2

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 9 августа 2024 в 08:47;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ГСЧС сообщили о трех пострадавших, многочисленных пожарах и разрушениях на Харьковщине".