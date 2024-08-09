Ночной ужас на Харьковщине: Купянск и район массированно обстреляли из РСЗО

В ГСЧС сообщили о трех пострадавших, многочисленных пожарах и разрушениях на Харьковщине.

«Ночью вражеские войска нанесли массированные удары реактивными системами залпового огня по жилым кварталам города Купянска и близлежащих населенных пунктов. По предварительным данным в результате обстрелов пострадали три человека. Также следствием обстрелов стали повреждения многоэтажек, частных домовладений и торговых объектов, возникли пожары», — проинформировала утром 9 августа пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

В Купянске по разным адресам горели жилой дом на площади 150 квадратных метров и магазин на 300 квадратов. В Купянске-Узловом — крыша жилого дома.

«Спасатели работали под постоянными вражескими обстрелами», — подчеркнули в ГСЧС.