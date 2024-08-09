Ночной ужас на Харьковщине: Купянск и район массированно обстреляли из РСЗО
В ГСЧС сообщили о трех пострадавших, многочисленных пожарах и разрушениях на Харьковщине.
«Ночью вражеские войска нанесли массированные удары реактивными системами залпового огня по жилым кварталам города Купянска и близлежащих населенных пунктов. По предварительным данным в результате обстрелов пострадали три человека. Также следствием обстрелов стали повреждения многоэтажек, частных домовладений и торговых объектов, возникли пожары», — проинформировала утром 9 августа пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
В Купянске по разным адресам горели жилой дом на площади 150 квадратных метров и магазин на 300 квадратов. В Купянске-Узловом — крыша жилого дома.
«Спасатели работали под постоянными вражескими обстрелами», — подчеркнули в ГСЧС.
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- Категории: Происшествия, Репортаж, Харьков; Теги: ГСЧС, купянск, обстрелы, пожары, поранені, рсзо;
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- • Дата публикации материала: 9 августа 2024 в 08:47;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ГСЧС сообщили о трех пострадавших, многочисленных пожарах и разрушениях на Харьковщине".