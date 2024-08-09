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Протягом доби ворог атакував у районі Вовчанська – Генштаб

Події 08:22   09.08.2024
Оксана Горун
Протягом доби ворог атакував у районі Вовчанська – Генштаб Фото: Генштаб ЗСУ

Генштаб ЗСУ у зведенні на 08:00 9 серпня повідомив, що всі шість бойових зіткнень на Харківському напрямку протягом доби були в районі Вовчанська.

Також армія РФ повернулася до завдання авіаударів по Харківській області. Вони припали по Золочеву, селам Сніги, Синьківка, Колесниківка та Глушківка.

“На Куп’янському напрямку кількість зафіксовано три ворожі атаки. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Синьківки, Петропавлівки та в напрямку Глушківки”, – зазначили в ГШ.

Загалом на фронті в Україні зафіксували 101 бойове зіткнення. Генштаб поінформував про втрати ворога.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 9 Серпня 2024 в 08:22;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Генштаб ЗСУ у зведенні на 08:00 9 серпня повідомив, що всі шість бойових зіткнень на Харківському напрямку протягом доби були в районі Вовчанська".