В течение суток враг атаковал в районе Волчанска — Генштаб

Генштаб ВСУ в сводке на 08:00 9 августа сообщил, что все шесть боевых столкновений на Харьковском направлении в течение суток, были в районе Волчанска.

Также армия РФ вернулась к нанесению авиаударов по Харьковской области. Они пришлись по Золочеву, селам Снеги, Синьковка, Колесниковка и Глушковка.

«На Купянском направлении количество зафиксированы три вражеских атаки. Силы обороны отражали штурмовые действия противника у Синьковки, Петропавловки и в направлении Глушковки», — отметили в ГШ.

В целом на фронте в Украине зафиксировали 101 боевое столкновение. Генштаб проинформировал о потерях врага.