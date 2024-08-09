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В течение суток враг атаковал в районе Волчанска — Генштаб

Происшествия 08:22   09.08.2024
Оксана Горун
В течение суток враг атаковал в районе Волчанска — Генштаб Фото: Генштаб ВСУ

Генштаб ВСУ в сводке на 08:00 9 августа сообщил, что все шесть боевых столкновений на Харьковском направлении в течение суток, были в районе Волчанска.

Также армия РФ вернулась к нанесению авиаударов по Харьковской области. Они пришлись по Золочеву, селам Снеги, Синьковка, Колесниковка и Глушковка.

«На Купянском направлении количество зафиксированы три вражеских атаки. Силы обороны отражали штурмовые действия противника у Синьковки, Петропавловки и в направлении Глушковки», — отметили в ГШ.

В целом на фронте в Украине зафиксировали 101 боевое столкновение. Генштаб проинформировал о потерях врага.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 9 августа 2024 в 08:22;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ в сводке на 08:00 9 августа сообщил, что все шесть боевых столкновений на Харьковском направлении в течение суток, были в районе Волчанска".