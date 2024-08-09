В течение суток враг атаковал в районе Волчанска — Генштаб
Фото: Генштаб ВСУ
Генштаб ВСУ в сводке на 08:00 9 августа сообщил, что все шесть боевых столкновений на Харьковском направлении в течение суток, были в районе Волчанска.
Также армия РФ вернулась к нанесению авиаударов по Харьковской области. Они пришлись по Золочеву, селам Снеги, Синьковка, Колесниковка и Глушковка.
«На Купянском направлении количество зафиксированы три вражеских атаки. Силы обороны отражали штурмовые действия противника у Синьковки, Петропавловки и в направлении Глушковки», — отметили в ГШ.
В целом на фронте в Украине зафиксировали 101 боевое столкновение. Генштаб проинформировал о потерях врага.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: война, генштаб, купянское направление, наступ, наступление, Харьковское направление;
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- • Дата публикации материала: 9 августа 2024 в 08:22;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ в сводке на 08:00 9 августа сообщил, что все шесть боевых столкновений на Харьковском направлении в течение суток, были в районе Волчанска".