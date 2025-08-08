Ідеологічний прихильник рашизму з передмістя Харкова отримав сім років – СБУ

Сім років тюрми з конфіскацією майна отримав за вироком суду 46-річний мешканець передмістя Харкова. Під час розгляду було доведено, що чоловік збирався передати росіянам інформацію про танкові колони ЗСУ поблизу лінії фронту на Харківщині.

Засуджений – ідеологічний прихильник рашизму, стверджує речник Управління СБУ в Харківській області Владислав Абдула.

“Він стежив за передислокацією Сил оборони у напрямку передової. В зоні особливої уваги зловмисника були маршрути руху бойових танків українських військ та їхня орієнтовна кількість. Одночасно ворожий агент намагався виявити логістичні центри, які здійснюють техобслуговування та ремонт важкої бронетехніки. Рашисти планували використати цю інформацію для підготовки бойових операцій на східному фронті, у тому числі на Куп’янському напрямку”, – розповів Абдула.

Інформатора затримали в березні 2024 року на спробі передачі розвідданих.

“Харків’янин на початку повномасштабного вторгнення Росії переїхав до Полтавщини, звідки ініціативно намагався вийти на спецслужби РФ. Для цього він публікував у прокремлівських телеграм-каналах власні дописи, в яких вихваляв Путіна та героїзував російські війська. В одному з таких чатів йому запропонували негласну співпрацю та направили перелік розвідувальних завдань. Для збору інформації фігурант «втемну» використовував своїх знайомих на Харківщині, випитуючи потрібні факти під виглядом дружніх розмов. Також зловмисник створював у популярних месенджерах дописи, де називав своє проживання у незалежній Україні «окупацією» і чекав на так зване «звільнення» рашистами підконтрольної українському уряду території”, – зазначив Абдула.

Суд визнав чоловіка винним за двома статтями ККУ:

– ч. 1 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння територію України);

– ч. 2 та 3 ст. 436-2 (виправдовування збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників, вчинені повторно).

Обвинувальний вирок ще не набрав законної сили, триває час на апеляційне оскарження.

