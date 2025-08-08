Live
Идеологический сторонник рашизма из пригорода Харькова получил семь лет — СБУ

Общество 21:07   08.08.2025
Елена Нагорная
Семь лет тюрьмы с конфискацией имущества получил согласно приговору суда 46-летний житель пригорода Харькова. В ходе рассмотрения было доказано, что мужчина собирался передать россиянам информацию о танковых колоннах ВСУ вблизи линии фронта в Харьковской области.

Осужденный – идеологический сторонник рашизма, утверждает спикер Управления СБУ в Харьковской области Владислав Абдула.

«Он следил за передислокацией Сил обороны в направлении передовой. В зоне особого внимания злоумышленника были маршруты движения боевых танков украинских войск и их ориентировочное количество. Одновременно вражеский агент пытался выявить логистические центры, которые осуществляют техобслуживание и ремонт тяжелой бронетехники. Рашисты планировали использовать эту информацию для подготовки боевых операций на восточном фронте, в том числе на Купянском направлении», – рассказал Абдула.

Информатора задержали в марте 2024 года при попытке передачи разведданных.

«Харьковчанин в начале полномасштабного вторжения России переехал в Полтавскую область, откуда по собственной инициативе пытался выйти на спецслужбы РФ. Для этого он публиковал в прокремлевских Telegram-каналах собственные сообщения, в которых восхвалял Путина и героизировал российские войска. В одном из таких чатов ему предложили негласное сотрудничество и направили перечень разведывательных задач. Для сбора информации фигурант «втемную» использовал своих знакомых в Харьковской области, выпытывая нужные факты под видом дружеских бесед. Также злоумышленник создавал в популярных мессенджерах сообщения, где называл свое проживание в независимой Украине «оккупацией» и ждал так называемого «освобождения» рашистами подконтрольной украинскому правительству территории», — отметил Абдула.

Суд признал мужчину виновным по двум статьям УКУ:
— ч. 1 ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружения на территорию Украины);
— ч. 2 и 3 ст. 436-2 (оправдание вооруженной агрессии РФ против Украины, героизация ее участников, совершенные повторно).

Приговор еще не вступил в законную силу, продолжается срок для апелляционного обжалования.

Читайте также: Препятствование деятельности ВСУ инкриминируют директору больницы в Харькове

Автор: Елена Нагорная
Идеологический сторонник рашизма из пригорода Харькова получил семь лет — СБУ
08.08.2025, 21:07

