Идеологический сторонник рашизма из пригорода Харькова получил семь лет — СБУ
Семь лет тюрьмы с конфискацией имущества получил согласно приговору суда 46-летний житель пригорода Харькова. В ходе рассмотрения было доказано, что мужчина собирался передать россиянам информацию о танковых колоннах ВСУ вблизи линии фронта в Харьковской области.
Осужденный – идеологический сторонник рашизма, утверждает спикер Управления СБУ в Харьковской области Владислав Абдула.
«Он следил за передислокацией Сил обороны в направлении передовой. В зоне особого внимания злоумышленника были маршруты движения боевых танков украинских войск и их ориентировочное количество. Одновременно вражеский агент пытался выявить логистические центры, которые осуществляют техобслуживание и ремонт тяжелой бронетехники. Рашисты планировали использовать эту информацию для подготовки боевых операций на восточном фронте, в том числе на Купянском направлении», – рассказал Абдула.
Информатора задержали в марте 2024 года при попытке передачи разведданных.
«Харьковчанин в начале полномасштабного вторжения России переехал в Полтавскую область, откуда по собственной инициативе пытался выйти на спецслужбы РФ. Для этого он публиковал в прокремлевских Telegram-каналах собственные сообщения, в которых восхвалял Путина и героизировал российские войска. В одном из таких чатов ему предложили негласное сотрудничество и направили перечень разведывательных задач. Для сбора информации фигурант «втемную» использовал своих знакомых в Харьковской области, выпытывая нужные факты под видом дружеских бесед. Также злоумышленник создавал в популярных мессенджерах сообщения, где называл свое проживание в независимой Украине «оккупацией» и ждал так называемого «освобождения» рашистами подконтрольной украинскому правительству территории», — отметил Абдула.
Суд признал мужчину виновным по двум статьям УКУ:
— ч. 1 ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружения на территорию Украины);
— ч. 2 и 3 ст. 436-2 (оправдание вооруженной агрессии РФ против Украины, героизация ее участников, совершенные повторно).
Приговор еще не вступил в законную силу, продолжается срок для апелляционного обжалования.
Читайте также: Препятствование деятельности ВСУ инкриминируют директору больницы в Харькове
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: информатор, новости Харькова, приговор, СБУ, суд;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Идеологический сторонник рашизма из пригорода Харькова получил семь лет — СБУ»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 8 августа 2025 в 21:07;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Семь лет тюрьмы с конфискацией имущества получил согласно приговору суда 46-летний житель пригорода Харькова.".