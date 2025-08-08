Live
Препятствование деятельности ВСУ инкриминируют директору больницы в Харькове

Общество 18:12   08.08.2025
Елена Нагорная
Препятствование деятельности ВСУ инкриминируют директору больницы в Харькове Фото: Харьковская облпрокуратура

В одной из больниц Харькова директор и старшая медсестра вносили в штат лиц, которые на самом деле не выходили на работу и не выполняли никаких должностных обязанностей, сообщили в областной прокуратуре.

По данным следствия, первой в так называемые «мертвые души» попала беременная подчиненная фигурантки. Ей предложили оставаться дома, но сохранили официальное место работы и выплату зарплаты. Впоследствии в фейковый список добавили еще трех знакомых, которым также регулярно начисляли денежное обеспечение.

«Кроме этого, используя то, что медработники подлежат бронированию, директор оформил на должности еще двоих мужчин, которые стремились получить отсрочку от мобилизации. Табели учета рабочего времени составляла старшая медсестра, а руководитель без проверки их подписывал. В результате этой схемы из государственного бюджета было незаконно выплачено более 1 млн гривен», — рассказали в облпрокуратуре.

Директору и старшей медсестре сообщили о подозрении по фактам завладения имуществом в крупных размерах путем злоупотребления служебным положением и служебного подлога (ч. 5 ст. 191 и ч. 1 ст. 366 УК). Руководителю дополнительно инкриминируют ч. 1 ст. 114-1 УК (препятствование законной деятельности ВСУ).

Директор медучреждения признал свою причастность и приступил к возмещению причиненного ущерба.

Автор: Елена Нагорная
