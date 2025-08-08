Перешкоджання діяльності ЗСУ інкримінують директору лікарні в Харкові

В одній із лікарень Харкова директор та старша медсестра вносили до штату осіб, які насправді не виходили на роботу та не виконували жодних посадових обов’язків, повідомили в обласній прокуратурі.

За даними слідства, першою до так званих «мертвих душ» потрапила підлегла фігурантки, яка була при надії. Їй запропонували залишатися вдома, але зберегли офіційне місце роботи та виплату зарплати. Згодом до фейкового списку додали ще трьох знайомих, яким також регулярно нараховували грошове забезпечення.

“Окрім цього, використовуючи те, що медпрацівники підлягають бронюванню, директор оформив на посади ще двох чоловіків, які прагнули отримати відстрочку від мобілізації. Табелі обліку робочого часу складала старша медсестра, а керівник без перевірки їх підписував. Внаслідок схеми з державного бюджету було незаконно виплачено понад 1 млн гривень”, – розповіли в облпрокуратурі.

Директору та старшій медсестрі повідомили про підозру за фактами заволодіння майном у великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем і службового підроблення (ч. 5 ст. 191 та ч. 1 ст. 366 ККУ). Керівнику додатково інкримінують ч. 1 ст. 114-1 ККУ (перешкоджання законній діяльності ЗСУ).

Директор медустанови визнав свою причетність і розпочав відшкодування завданих збитків.