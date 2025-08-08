Live
Кинув гранату біля ставка на Харківщині: чоловіку вручили підозру, деталі

Суспільство 16:14   08.08.2025
Вікторія Яковенко
Кинув гранату біля ставка на Харківщині: чоловіку вручили підозру, деталі Фото: ГУНП в Харківській області

50-річного жителя Савинської громади правоохоронці підозрюють у замаху на вбивство трьох людей.

Інцидент стався 15 липня, розповіли в ГУ Нацполіції в Харківській області. Зазначається, що фігурант вже мав проблеми з законом.

Правоохоронці встановили: біля ставка у селі Морозівка чоловік побачив знайомого, який відпочивав разом з двома товаришами.

«Через особисті неприязні стосунки зловмисник почав провокувати компанію на конфлікт, але, не отримавши реакції, поїхав. Проте за декілька хвилин повернувся вже з гранатою. Він висмикнув кільце та кинув боєприпас у бік компанії», – повідомили у поліції.

Постраждалі отримали численні поранення. Їм вчасно надали медичну допомогу, наразі їхньому життю загрози немає.

Правоохоронці затримали фігуранта. Йому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 15, п.1, 5 ч. 2 ст. 115 (закінчений замах на умисне вбивство) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) ККУ.

Чоловіку вже обрали запобіжний захід – тримання під вартою. Якщо провину доведуть, йому загрожує довічне.

бросил гранату на Харьковщине
Фото: ГУНП в Харківській області

Читайте також: Померла жінка, яку збив гідроцикл у Безлюдівці: справу перекваліфікували

Автор: Вікторія Яковенко
