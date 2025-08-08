Кинув гранату біля ставка на Харківщині: чоловіку вручили підозру, деталі
50-річного жителя Савинської громади правоохоронці підозрюють у замаху на вбивство трьох людей.
Інцидент стався 15 липня, розповіли в ГУ Нацполіції в Харківській області. Зазначається, що фігурант вже мав проблеми з законом.
Правоохоронці встановили: біля ставка у селі Морозівка чоловік побачив знайомого, який відпочивав разом з двома товаришами.
«Через особисті неприязні стосунки зловмисник почав провокувати компанію на конфлікт, але, не отримавши реакції, поїхав. Проте за декілька хвилин повернувся вже з гранатою. Він висмикнув кільце та кинув боєприпас у бік компанії», – повідомили у поліції.
Постраждалі отримали численні поранення. Їм вчасно надали медичну допомогу, наразі їхньому життю загрози немає.
Правоохоронці затримали фігуранта. Йому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 15, п.1, 5 ч. 2 ст. 115 (закінчений замах на умисне вбивство) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) ККУ.
Чоловіку вже обрали запобіжний захід – тримання під вартою. Якщо провину доведуть, йому загрожує довічне.
8 Серпня 2025
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "50-річного жителя Савинської громади правоохоронці підозрюють у замаху на вбивство трьох людей.".