Бросил гранату возле пруда на Харьковщине: мужчине вручили подозрение, детали

50-летнего жителя Савинской громады правоохранители подозревают в покушении на убийство трех человек.

Инцидент произошел 15 июля, рассказали в ГУ Нацполиции Харьковской области. Отмечается, что у фигуранта уже были проблемы с законом.

Правоохранители установили: возле пруда в селе Морозовка мужчина увидел знакомого, отдыхавшего вместе с двумя товарищами.

«Из-за личных неприязненных отношений злоумышленник начал провоцировать компанию на конфликт, но, не получив реакции, уехал. Однако через несколько минут вернулся уже с гранатой. Он выдернул кольцо и бросил боеприпас в сторону компании», – сообщили в полиции.

Пострадавшие получили многочисленные ранения. Им вовремя оказали медицинскую помощь, сейчас их жизни угрозы нет.

Правоохранители задержали фигуранта. Ему сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 15, п.1, 5 ч. 2 ст. 115 (окончено покушение на умышленное убийство) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УКУ.

Мужчине уже избрали меру пресечения – содержание под стражей. Если вину докажут, ему грозит пожизненное.