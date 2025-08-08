Live
  • Пт 08.08.2025
  • Харьков  +26°С
  • USD 41.46
  • EUR 48.28

Бросил гранату возле пруда на Харьковщине: мужчине вручили подозрение, детали

Общество 16:14   08.08.2025
Виктория Яковенко
Бросил гранату возле пруда на Харьковщине: мужчине вручили подозрение, детали Фото: ГУНП в Харьковской области

50-летнего жителя Савинской громады правоохранители подозревают в покушении на убийство трех человек.

Инцидент произошел 15 июля, рассказали в ГУ Нацполиции Харьковской области. Отмечается, что у фигуранта уже были проблемы с законом.

Правоохранители установили: возле пруда в селе Морозовка мужчина увидел знакомого, отдыхавшего вместе с двумя товарищами.

«Из-за личных неприязненных отношений злоумышленник начал провоцировать компанию на конфликт, но, не получив реакции, уехал. Однако через несколько минут вернулся уже с гранатой. Он выдернул кольцо и бросил боеприпас в сторону компании», – сообщили в полиции.

Пострадавшие получили многочисленные ранения. Им вовремя оказали медицинскую помощь, сейчас их жизни угрозы нет.

Правоохранители задержали фигуранта. Ему сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 15, п.1, 5 ч. 2 ст. 115 (окончено покушение на умышленное убийство) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УКУ.

Мужчине уже избрали меру пресечения – содержание под стражей. Если вину докажут, ему грозит пожизненное.

бросил гранату на Харьковщине
Фото: ГУНП в Харьковской области

Читайте также: Умерла женщина, которую сбил гидроцикл в Безлюдовке: дело переквалифицировали

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Новости Харькова — главное 8 августа: удар, подробности трагедии в Безлюдовке
Новости Харькова — главное 8 августа: удар, подробности трагедии в Безлюдовке
08.08.2025, 15:26
Умерла женщина, которую сбил гидроцикл в Безлюдовке: дело переквалифицировали
Умерла женщина, которую сбил гидроцикл в Безлюдовке: дело переквалифицировали
08.08.2025, 15:11
Что горело на Салтовке ночью, показали в ГСЧС (фото, видео)
Что горело на Салтовке ночью, показали в ГСЧС (фото, видео)
08.08.2025, 10:05
Сегодня 8 августа: какой праздник и день в истории
Сегодня 8 августа: какой праздник и день в истории
08.08.2025, 06:00
Работа в Харькове и области: вакансии недели, кому предлагают 50 тысяч
Работа в Харькове и области: вакансии недели, кому предлагают 50 тысяч
07.08.2025, 15:22
Оккупанты пять раз атаковали на Харьковщине, идет один бой: ГШ на 16:00
Оккупанты пять раз атаковали на Харьковщине, идет один бой: ГШ на 16:00
08.08.2025, 16:44

Новости по теме:

14:38
Мужчина угрожал взорвать гранату в Харькове
21:31
Бросил гранату в такси на Пасху в Харькове, водитель лишился ног — приговор
13:49
В Харькове мужчина угрожал бывшей жене гранатой – полиция его задержала
18:05
Взорвать гранату в людном месте в Харькове угрожал мужчина
11:05
Угрожал жене мифической гранатой: в Харькове полиция прекратила конфликт

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: «Бросил гранату возле пруда на Харьковщине: мужчине вручили подозрение, детали»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 8 августа 2025 в 16:14;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "50-летнего жителя Савинской громады правоохранители подозревают в покушении на убийство трех человек.".