Передавал данные о заводе в Харькове и не только: что грозит информатору РФ

До 12 лет лишения свободы грозит 44-летнему мужчине, которого обвиняют в передаче представителю РФ данных о военных объектах в Харькове и области.

По данным следствия, в марте-июне этого года житель Харьковской области общался с куратором в Telegram и получил от него задание — выявлять оборонные предприятия и военные объекты на территории Харькова и области, сообщает облпрокуратура.

«Обвиняемый фотографировал и передавал данные о заводе в Харькове, прилегающих к нему железнодорожных путях, а также описывал охрану и ситуацию на территории. Кроме того, мужчина направил подробные сведения о работе блокпоста в регионе, в частности количество силовиков и расположение их транспортных средств», — рассказали в ведомстве.

Правоохранители разоблачили фигуранта, ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей без права внести залог.

Обвиняемого будут судить в Харьковском райсуде Харьковской области по факту распространения информации о расположении ВСУ и других созданных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенного в условиях военного положения, из корыстных побуждений (ч. 3 ст. 114-2 УКУ).