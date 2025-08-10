Передавав дані про завод у Харкові і не тільки: що загрожує інформатору РФ
До 12 років позбавлення волі загрожує 44-річному чоловікові, якого обвинувачують у передачі представникові РФ даних про військові об’єкти у Харкові та області.
У березні-червні цього року мешканець Харківщини у телеграмі отримував від російського куратора завдання – виявляти оборонні підприємства та військові об’єкти на території Харкова та області, повідомляє облпрокуратура.
«Обвинувачений фотографував і передавав дані про завод в Харкові, прилеглі до нього залізничні колії, а також описував охорону і ситуацію на території. Крім того, чоловік направив детальні відомості про роботу блокпоста у регіоні, зокрема кількість силовиків і розташування їхніх транспортних засобів», – розповіли у відомстві.
Правоохоронці викрили фігуранта, йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внести заставу.
Обвинуваченого судитимуть у Харківському райсуді Харківської області за фактом поширення інформації про розташування ЗСУ та інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчиненого в умовах воєнного стану, з корисливих мотивів (ч. 3 ст. 114-2 ККУ).
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: информатор, новини Харкова, Харьковская областная прокуратура;
Ви читали новину: «Передавав дані про завод у Харкові і не тільки: що загрожує інформатору РФ»
Дата публікації матеріалу: 10 Серпня 2025 в 12:57
Кореспондент Олена Нагорна