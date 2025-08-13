Через пожежу загинула літня жінка, ще одна отримала опіки на Харківщині

Обидві жінки похилого віку отримали опіки, коли намагалися загасити вогонь, повідомляє ДСНС у Харківській області.

13 серпня о 12:00 у селищі Краснокутськ Богодухівського району на відкритій місцевості спалахнула пожежа. Горіла суха трава на площі близько 500 м₂.

Дві літні жінки спробували самостійно загасити вогонь, але отримали опіки. 87-річна жінка померла у лікарні. 77-річна постраждала з опіками перебуває на лікуванні.

Пожежу погасили 4 рятувальників ДСНС та 1 пожежна автоцистерна.