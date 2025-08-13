Live
  • Ср 13.08.2025
  • Харків  +25°С
  • USD 41.43
  • EUR 48.08

Через пожежу загинула літня жінка, ще одна отримала опіки на Харківщині

Події 18:38   13.08.2025
Оксана Якушко
Через пожежу загинула літня жінка, ще одна отримала опіки на Харківщині

Обидві жінки похилого віку отримали опіки, коли намагалися загасити вогонь, повідомляє ДСНС у Харківській області.

13 серпня о 12:00 у селищі Краснокутськ Богодухівського району на відкритій місцевості спалахнула пожежа. Горіла суха трава на площі близько 500 м₂.

Дві літні жінки спробували самостійно загасити вогонь, але отримали опіки. 87-річна жінка померла у лікарні. 77-річна постраждала з опіками перебуває на лікуванні.

Пожежу погасили 4 рятувальників ДСНС та 1 пожежна автоцистерна.

Читайте також: Де харків’яни відпочивають за кордоном та в Україні влітку 2025 року

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Де харків’яни відпочивають за кордоном та в Україні влітку 2025 року
Де харків’яни відпочивають за кордоном та в Україні влітку 2025 року
13.08.2025, 07:32
Через пожежу загинула літня жінка, ще одна отримала опіки на Харківщині
Через пожежу загинула літня жінка, ще одна отримала опіки на Харківщині
13.08.2025, 18:38
Чому в Харкові більше не спостерігають північні сяйва, пояснив астроном 📹
Чому в Харкові більше не спостерігають північні сяйва, пояснив астроном 📹
13.08.2025, 17:49
Пограбування серед білого дня: спіймали чоловіка, який зірвав золотий ланцюжок
Пограбування серед білого дня: спіймали чоловіка, який зірвав золотий ланцюжок
12.08.2025, 10:39
Перед Аляскою: чи варто Україні «міняти» Донбас на північ Харківщини
Перед Аляскою: чи варто Україні «міняти» Донбас на північ Харківщини
13.08.2025, 18:31
Де сьогодні атакували окупанти на Харківщині: дані Генштабу на 16:00
Де сьогодні атакували окупанти на Харківщині: дані Генштабу на 16:00
13.08.2025, 16:49

Новини за темою:

22:27
«Дивом врятувалася»: трирічна дитина випала з п’ятого поверху в Харкові 📹
14:32
Удар по Салтівці: пожежу гасили чотири години, були ризики повторних влучань
12:07
Косив траву й підірвався: НП сталася на Харківщині
12:09
Чотирьох людей, зокрема дитину, врятували вогнеборці Харківщини під час пожежі
20:57
Пожежу, що тривала майже 30 годин під Харковом, приборкали вогнеборці (фото)

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Ви читали новину: «Через пожежу загинула літня жінка, ще одна отримала опіки на Харківщині»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 13 Серпня 2025 в 18:38;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Обидві жінки похилого віку отримали опіки, коли намагалися загасити вогонь, повідомляє ДСНС у Харківській області.".