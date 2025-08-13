Из-за пожара погибла пожилая женщина, еще одна получила ожоги на Харьковщине
Обе пожилые женщины получили ожоги, когда пытались потушить огонь, сообщает ГСЧС в Харьковской области.
13 августа в 12:00 в поселке Краснокутск Богодуховского района на открытой местности вспыхнул пожар. Горела сухая трава на площади около 500 м².
Две пожилые женщины попытались самостоятельно потушить огонь, но получили ожоги. 87-летняя женщина скончалась в больнице. 77-летняя пострадавшая с ожогами находится на лечении.
Пожар потушили 4 спасателя ГСЧС и 1 пожарная автоцистерна.
Дата публикации материала: 13 августа 2025 в 18:38
