Два тролейбуси курсуватимуть за іншими маршрутами в неділю в Харкові

Транспорт 19:40   29.08.2025
Олена Нагорна
 З 7:30 до 11:30 у неділю, 31 серпня, змінять маршрути тролейбуси №19 та 35.

У зв’язку з виконанням АТ «Харківобленерго» робіт на лінії електропередачі на пр. Льва Ландау, на ділянці від пр. Героїв Харкова до пр. Байрона, буде припинений рух тролейбусів без великого запасу автономного ходу, повідомили у пресслужбі міськради.

У цей період тролейбуси курсуватимуть так:

№19: розворотне коло «602 мікрорайон» – пр. Ювілейний – пр. Льва Ландау – розворотне коло «Ст. м. «Турбоатом»;

№35: розворотне коло «Північна Салтівка» – вул. Гвардійців-Широнінців – пр. Ювілейний – пр. Льва Ландау – розворотне коло «Ст. м. «Турбоатом».

Також у цей час працюватиме тимчасовий тролейбус: розворотне коло «Ст. м. «Турбоатом» – пр. Льва Ландау – пр. Байрона – розворотне коло «Вул. Одеська».

