Два тролейбуси курсуватимуть за іншими маршрутами в неділю в Харкові

З 7:30 до 11:30 у неділю, 31 серпня, змінять маршрути тролейбуси №19 та 35.

У зв’язку з виконанням АТ «Харківобленерго» робіт на лінії електропередачі на пр. Льва Ландау, на ділянці від пр. Героїв Харкова до пр. Байрона, буде припинений рух тролейбусів без великого запасу автономного ходу, повідомили у пресслужбі міськради.

У цей період тролейбуси курсуватимуть так: