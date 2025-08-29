Газ відключать в одному з районів Харкова наступного тижня: адреси

2 вересня фахівці проведуть роботи на газових мережах в Шевченківському районі, повідомили у Харківській міській філії «Газмережі».

У зв’язку з цим тимчасово не буде послуги за низкою адрес:

🔹 вул.Дерев’янка буд. 16-А,

🔹 пр-т Науки буд. 65, діл. 83, діл. 108, діл. 65, діл. 2, діл. 38, діл. 39, діл. 40, діл. 5, діл. 41, діл. 7, діл. 8, 9, діл. 10, діл. 13, діл. 15 (65/15), діл. 16, діл. 17, діл. 18, 53, діл. 25, діл. 76, 71, діл. 56, 57, діл. 57, 58, діл. 79, 100, діл. 61, діл. 264, діл. 63.

Споживачів просять бути обачними та перекрити крани перед газовими приладами.

«Підключення житлових будинків до системи газопостачання буде виконано після закінчення робіт та надання доступу до всіх помешкань для обстеження внутрішньобудинкової системи газопостачання відповідно до вимог Правил технічної експлуатації систем газопостачання», – зазначили газовики.

Нагадаємо, вранці 28 серпня відбулася розгерметизація магістрального газопроводу та 56 населених пунктів залишилися без газу, повідомляв голова ХОВА Олег Синєгубов. Ввечері він уточнив: без газопостачання залишаються близько 20 тисяч абонентів у 46 населених пунктах Харківського району.