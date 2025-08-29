До кінця вересня в Харкові перекриють дорогу – як прокладати маршрут

З 30 серпня до 30 вересня у місті буде заборонений проїзд транспорту на вулиці Петропавлівській, пишуть у мерії.

У повідомленні уточнили, що йдеться про ділянку біля будинку №3 на вулиці Петропавлівській.

“Як повідомили в Департаменті будівництва та шляхового господарства, це пов’язано з необхідністю проведення аварійних робіт на газопроводі”, – передають у пресслужбі міськради.

Дорожники також розповіли, як можна буде об’їжджати перекриту ділянку. Так водіям пропонують проїжджати вільною від виконання робіт смугою.