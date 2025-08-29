Live
  • Пт 29.08.2025
  • Харків  +24°С
  • USD 41.26
  • EUR 48.13

До кінця вересня в Харкові перекриють дорогу – як прокладати маршрут

Транспорт 11:42   29.08.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
До кінця вересня в Харкові перекриють дорогу – як прокладати маршрут

З 30 серпня до 30 вересня у місті буде заборонений проїзд транспорту на вулиці Петропавлівській, пишуть у мерії.

У повідомленні уточнили, що йдеться про ділянку біля будинку №3 на вулиці Петропавлівській.

“Як повідомили в Департаменті будівництва та шляхового господарства, це пов’язано з необхідністю проведення аварійних робіт на газопроводі”, – передають у пресслужбі міськради.

Дорожники також розповіли, як можна буде об’їжджати перекриту ділянку. Так водіям пропонують проїжджати вільною від виконання робіт смугою.

Читайте також: Назвали рашистами і вигнали: тренер футболістів із Златополя заявив про булінг

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
До кінця вересня в Харкові перекриють дорогу – як прокладати маршрут
До кінця вересня в Харкові перекриють дорогу – як прокладати маршрут
29.08.2025, 11:42
Смертельне передноворічне застілля на Богодухівщині: вбивця отримав вирок
Смертельне передноворічне застілля на Богодухівщині: вбивця отримав вирок
29.08.2025, 10:55
“Гроші ходять за людиною”: експериментальний проєкт на Харківщині
“Гроші ходять за людиною”: експериментальний проєкт на Харківщині
29.08.2025, 11:21
Назвали рашистами і вигнали: тренер футболістів із Златополя заявив про булінг
Назвали рашистами і вигнали: тренер футболістів із Златополя заявив про булінг
29.08.2025, 10:11
Ворог захопив нові території у районі Козачої Лопані – ISW
Ворог захопив нові території у районі Козачої Лопані – ISW
29.08.2025, 07:30
Зруйнована школа, магазин, пошкоджений пам’ятник – що обстріляв ворог за добу
Зруйнована школа, магазин, пошкоджений пам’ятник – що обстріляв ворог за добу
29.08.2025, 08:47

Новини за темою:

16:50
На Харківщині у четвер перекриють трасу: де та як об’їхати (схема)
14:40
До кінця серпня ряд трамваїв змінять маршрути – як вони курсуватимуть
10:55
Сьогодні перекриють Клочківський узвіз, а трамваї в Харкові змінять маршрут
10:10
На чотири дні в Харкові перекриють Клочківський узвіз – як об’їжджати
11:15
У Харкові до вересня перекриють дорогу, не ходитимуть трамваї – деталі

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Ви читали новину: «До кінця вересня в Харкові перекриють дорогу – як прокладати маршрут»; з категорії Транспорт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 29 Серпня 2025 в 11:42;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "З 30 серпня до 30 вересня у місті буде заборонений проїзд транспорту на вулиці Петропавлівській, пишуть у мерії.".