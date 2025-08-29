До кінця вересня в Харкові перекриють дорогу – як прокладати маршрут
З 30 серпня до 30 вересня у місті буде заборонений проїзд транспорту на вулиці Петропавлівській, пишуть у мерії.
У повідомленні уточнили, що йдеться про ділянку біля будинку №3 на вулиці Петропавлівській.
“Як повідомили в Департаменті будівництва та шляхового господарства, це пов’язано з необхідністю проведення аварійних робіт на газопроводі”, – передають у пресслужбі міськради.
Дорожники також розповіли, як можна буде об’їжджати перекриту ділянку. Так водіям пропонують проїжджати вільною від виконання робіт смугою.
Дата публікації матеріалу: 29 Серпня 2025 в 11:42
