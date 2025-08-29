До конца сентября в Харькове перекроют дорогу – как прокладывать маршрут

С 30 августа до 30 сентября в городе будет запрещен проезд транспорта на улице Петропавловской, пишут в мэрии.

В сообщении уточнили, что речь идет об участке возле дома №3 на улице Петропавловской.

«Как сообщили в Департаменте строительства и дорожного хозяйства, это связано с необходимостью проведения аварийных работ на газопроводе», – передают в пресс-службе горсовета.

Дорожники также рассказали, как можно будет объезжать перекрытый участок. Так водителям предлагают проезжать по свободной от выполнения работ полосе.