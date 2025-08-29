До конца сентября в Харькове перекроют дорогу – как прокладывать маршрут
Фото: Харьковский горсовет
С 30 августа до 30 сентября в городе будет запрещен проезд транспорта на улице Петропавловской, пишут в мэрии.
В сообщении уточнили, что речь идет об участке возле дома №3 на улице Петропавловской.
«Как сообщили в Департаменте строительства и дорожного хозяйства, это связано с необходимостью проведения аварийных работ на газопроводе», – передают в пресс-службе горсовета.
Дорожники также рассказали, как можно будет объезжать перекрытый участок. Так водителям предлагают проезжать по свободной от выполнения работ полосе.
Дата публикации материала: 29 августа 2025 в 11:42
