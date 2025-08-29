Газ отключат в одном из районов Харькова на следующей неделе: адреса

2 сентября специалисты проведут работы на газовых сетях в Шевченковском районе, сообщили в Харьковском городском филиале «Газсети».

В связи с этим временно не будет услуги по ряду адресов:

🔹 ул. Деревянко дом. 16-А,

🔹 пр-т Науки дом. 65, уч. 83, уч. 108, уч. 65, уч. 2, уч. 38, уч. 39, уч. 40, уч. 5, уч. 41, уч. 7, уч. 8, 9, уч. 10, уч. 13, уч. 15 (65/15), уч. 16, уч. 17, уч. 18, 53, уч. 25, уч. 76, 71, уч. 56, 57, уч. 57, 58, уч. 79, 100, уч. 61, уч. 264, уч. 63.

Потребителей просят быть осмотрительными и перекрыть краны перед газовыми приборами.

«Подключение жилых домов к системе газоснабжения будет выполнено после окончания работ и предоставления доступа ко всем помещениям для обследования внутридомовой системы газоснабжения в соответствии с требованиями Правил технической эксплуатации систем газоснабжения», – отметили газовики.

Напомним, утром 28 августа произошла разгерметизация магистрального газопровода и 56 населенных пунктов остались без газа, сообщал глава ХОВА Олег Синегубов. Вечером он уточнил, что без газоснабжения остаются около 20 тысяч абонентов в 46 населенных пунктах Харьковского района.