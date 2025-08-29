Два троллейбуса будут ходить по-другому в воскресенье в Харькове

С 7:30 до 11:30 в воскресенье, 31 августа, изменят маршруты троллейбусы №19 и 35.

В связи с выполнением АО «Харьковоблэнерго» работ на линии электропередачи на пр. Льва Ландау, на участке от пр. Героев Харькова до пр. Байрона, будет приостановлено движение троллейбусов без большого запаса автономного хода, сообщили в пресс-службе горсовета.

В этот период троллейбусы будут курсировать так:

№19: разворотный круг «602 микрорайон» — пр. Юбилейный — пр. Льва Ландау — разворотный круг «Ст. м. «Турбоатом»;

№35: разворотный круг «Северная Салтовка» — ул. Гвардейцев-Широнинцев — пр. Юбилейный — пр. Льва Ландау — разворотный круг «Ст. м. «Турбоатом».

Также в это период будет работать временный троллейбус: разворотный круг «Ст. м. «Турбоатом» — пр. Льва Ландау — пр. Байрона — разворотный круг «Ул. Одесская».