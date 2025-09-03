Live
Події 17:16   03.09.2025
Олена Нагорна
У Харкові чоловік розпилив балончик у працівника ТЦК і вдарив його по голові

У Салтівському районі Харкова місцевий житель напав на військовослужбовця РТЦК та СП із застосуванням газового балончика та розкладної палиці. Співробітник РТЦК отримав легкі тілесні ушкодження.

Про це повідомляють у ГУ Нацполіції в Харківській області, але при цьому не вказують, коли саме все відбувалося.

“Слідством встановлено, що група військовослужбовців здійснювала заходи з оповіщення населення. Під час перевірки військово-облікових документів один із громадян почав тікати. У цей момент на зустріч військовим вибіг інший чоловік, який розпилив газовий балончик, після чого, вживаючи нецензурну лексику, дістав розкладну палицю та вдарив військовослужбовця по голові”, – йдеться в публікації.

Нападнику повідомили про підозру за ч. 2 ст. 350 (погроза або насильство щодо службової особи чи громадянина, який виконує громадський обов’язок) ККУ. Санкція статті передбачає до п’яти років тюрми.

Автор: Олена Нагорна
Новини за темою:


