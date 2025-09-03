В Харькове мужчина распылил баллончик в работника ТЦК и ударил его по голове

В Салтовском районе Харькова местный житель напал на военнослужащего РТЦК и СП с применением газового баллончика и складной палки. Сотрудник РТЦК получил легкие телесные повреждения.

Об этом сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области, но при этом не указывают, когда именно все происходило.

«Следствием установлено, что группа военнослужащих осуществляла мероприятия по оповещению населения. Во время проверки военно-учетных документов один из граждан начал убегать. В этот момент навстречу военным выбежал другой мужчина, который распылил газовый баллончик, после чего, употребляя нецензурную лексику, достал складную палку и ударил военнослужащего по голове», — говорится в публикации.

Нападавшему сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 350 (угроза или насилие в отношении должностного лица или гражданина, выполняющего общественный долг) УКУ. Санкция статьи предусматривает до пяти лет тюрьмы.