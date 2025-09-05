Двох російських військових взяли у полон прикордонники на Харківщині

На Вовчанському напрямку бійці прикордонної бригади “Форпост” взяли в полон окупантів, повідомила Державна прикордонна служба.

Обидва полонені – це колишні в’язні, яких нібито змусили йти на війну, бо за відмову їм пообіцяли додати років за ґратами.

Росіяни харчувалися на фронті банкою тушкованки раз на декілька днів. Також окупанти страждали від постійної нестачі води.

Полонені розповіли, що українські військові дали їм води та нагодували їх, причому нікого не били.

Країна-агресор робить «добровольців» із загнаних до армії під страхом покарання, наголосили у Державній прикордонній службі.

Відео: Держприкордонслужба