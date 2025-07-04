Троє мешканців Харківщини повернулися з полону РФ під час обміну (відео)

Сьогодні пройшов черговий етап обміну полоненими між РФ та Україною.

«Серед тих, хто повернувся в Україну – троє мешканців Харківщини. Це – військові з Харкова та Дергачів», – повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Серед звільнених — тяжко поранені, тяжкохворі, а також військовослужбовці віком до 25 років. Молодшому звільненому лише 20 років, старшому – 59, повідомив Координаційний штаб із поводження з військовополоненими.

Відео: Кирило Буданов