Троє мешканців Харківщини повернулися з полону РФ під час обміну (відео)
Сьогодні пройшов черговий етап обміну полоненими між РФ та Україною.
«Серед тих, хто повернувся в Україну – троє мешканців Харківщини. Це – військові з Харкова та Дергачів», – повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
Серед звільнених — тяжко поранені, тяжкохворі, а також військовослужбовці віком до 25 років. Молодшому звільненому лише 20 років, старшому – 59, повідомив Координаційний штаб із поводження з військовополоненими.
Відео: Кирило Буданов
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: обмен, Олег Синегубов, плен, хова;
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- • Дата публікації матеріалу: 4 Липня 2025 в 18:37;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сьогодні пройшов черговий етап обміну полоненими між РФ та Україною.".