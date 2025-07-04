Трое жителей Харьковщины вернулись из плена РФ во время обмена (видео)
Фото: Координационный штаб по обращению с военнопленными
Сегодня прошел очередной этап обмена пленными между РФ и Украиной.
«Среди вернувшихся в Украину – трое жителей Харьковщины. Это – военные из Харькова и Дергачев», — сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
Среди освобожденных — тяжелораненые, тяжелобольные, а также военнослужащие младше 25 лет. Младшему освобожденному только 20 лет, старшему — 59, сообщил Координационный штаб по обращению с военнопленными.
Видео: Кирилл Буданов
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: обмен, Олег Синегубов, плен, хова;
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- • Дата публикации материала: 4 июля 2025 в 18:37;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сегодня прошел очередной этап обмена пленными между РФ и Украиной.".