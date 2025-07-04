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Трое жителей Харьковщины вернулись из плена РФ во время обмена (видео)

Общество 18:37   04.07.2025
Оксана Якушко
Трое жителей Харьковщины вернулись из плена РФ во время обмена (видео) Фото: Координационный штаб по обращению с военнопленными

Сегодня прошел очередной этап обмена пленными между РФ и Украиной.

«Среди вернувшихся в Украину – трое жителей Харьковщины. Это – военные из Харькова и Дергачев», — сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

Среди освобожденных — тяжелораненые, тяжелобольные, а также военнослужащие младше 25 лет. Младшему освобожденному только 20 лет, старшему — 59, сообщил Координационный штаб по обращению с военнопленными.

Видео: Кирилл Буданов 

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 4 июля 2025 в 18:37;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сегодня прошел очередной этап обмена пленными между РФ и Украиной.".