Двоих российских военных взяли в плен пограничники на Харьковщине

На Волчанском направлении бойцы пограничной бригады «Форпост» взяли в плен оккупантов, сообщила Государственная пограничная служба.

Оба пленных – это бывшие заключенные, которых якобы заставили идти на войну, потому что за отказ им пообещали добавить лет за решеткой.

Русские питались на фронте банкой тушенки раз в несколько дней. Также оккупанты страдали от постоянной нехватки воды.

Пленные рассказали, что украинские военные дали им воды и накормили их, при этом никого не били.

Страна-агрессор делает «добровольцев» из загнанных в армию под страхом наказания, подчеркнули в Государственной пограничной службе.

Видео: Госпогранслужба