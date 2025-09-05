Двоих российских военных взяли в плен пограничники на Харьковщине
Скриншот
На Волчанском направлении бойцы пограничной бригады «Форпост» взяли в плен оккупантов, сообщила Государственная пограничная служба.
Оба пленных – это бывшие заключенные, которых якобы заставили идти на войну, потому что за отказ им пообещали добавить лет за решеткой.
Русские питались на фронте банкой тушенки раз в несколько дней. Также оккупанты страдали от постоянной нехватки воды.
Пленные рассказали, что украинские военные дали им воды и накормили их, при этом никого не били.
Страна-агрессор делает «добровольцев» из загнанных в армию под страхом наказания, подчеркнули в Государственной пограничной службе.
Видео: Госпогранслужба
Дата публикации материала: 5 сентября 2025 в 19:03
