Надія Савченко спростувала фейк, що росіяни захопили її у полон на Харківщині

Сьогодні проросійські джерела активно розповсюджували фейк, що під Куп’янськом у полон взяли військову Надію Савченко.

Фейкову новину прокоментували деякі офіцери ЗСУ.

«Русня повідомляє, що Надія Савченко потрапила в полон в Харківській області (під Куп’янськом -прим. ред.) Сподіваюсь ІПСО, бо інфи знає немало, а в полоні розкажеш навіть те чого не знаєш», — зазначив Станіслав Бунятов (позивний «Осман») командир відділення 24 ОШБ “Айдар” ЗСУ.

Потім Надія Савченко записала відеозвернення, де спростувала російський фейк.

«Вітаю Україну і українців! Скільки вже можна вчити не вірити російським фейкам і не розносити брехню по світу? Не вбили мене, не в полоні я. Вільна і жива. Борюсь за волю України і українців. Зустрінемось, переможемо. Надія є», – заявила Савченко.

Відео: Надія Савченко / Facebook