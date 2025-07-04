Надія Савченко спростувала фейк, що росіяни захопили її у полон на Харківщині
Сьогодні проросійські джерела активно розповсюджували фейк, що під Куп’янськом у полон взяли військову Надію Савченко.
Фейкову новину прокоментували деякі офіцери ЗСУ.
«Русня повідомляє, що Надія Савченко потрапила в полон в Харківській області (під Куп’янськом -прим. ред.) Сподіваюсь ІПСО, бо інфи знає немало, а в полоні розкажеш навіть те чого не знаєш», — зазначив Станіслав Бунятов (позивний «Осман») командир відділення 24 ОШБ “Айдар” ЗСУ.
Потім Надія Савченко записала відеозвернення, де спростувала російський фейк.
«Вітаю Україну і українців! Скільки вже можна вчити не вірити російським фейкам і не розносити брехню по світу? Не вбили мене, не в полоні я. Вільна і жива. Борюсь за волю України і українців. Зустрінемось, переможемо. Надія є», – заявила Савченко.
Відео: Надія Савченко / Facebook
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- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: куп'янск, Надежда Савченко, плен, фейк, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 4 Липня 2025 в 18:15;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сегодня пророссийские источники активно распространяли фейк, что под Купянском в плен взяли военную Надежду Савченко.".