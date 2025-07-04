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Надя Савченко опровергла фейк, что россияне схватили ее в плен на Харьковщине

Общество 18:15   04.07.2025
Оксана Якушко
Надя Савченко опровергла фейк, что россияне схватили ее в плен на Харьковщине Скриншот

Сегодня пророссийские источники активно распространяли фейк, что под Купянском в плен взяли военную Надежду Савченко.

Фейковую новость прокомментировали некоторые офицеры ВСУ.

«Русня сообщает, что Надежда Савченко попала в плен в Харьковской области (под Купянском — прим. ред.) Надеюсь ИПСО, потому что информации знает немало, а в плену расскажешь даже то, чего не знаешь», — отметил Станислав Бунятов (позывной «Осман») командир отделения 24 ОШБ «Айдар» ВСУ.

Затем Надежда Савченко записала видеообращение, где опровергла российский фейк.

«Приветствую Украину и украинцев! Сколько уж можно учить не верить русским фейкам и не разносить ложь по миру? Не убили меня, не в плену я. Свободна и жива. Борюсь за свободу Украины и украинцев. Встретимся, победим. Надежда есть», – заявила Савченко.

Видео: Надежда Савченко / Facebook

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 4 июля 2025 в 18:15;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сегодня пророссийские источники активно распространяли фейк, что под Купянском в плен взяли военную Надежду Савченко.".