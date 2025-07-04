Надя Савченко опровергла фейк, что россияне схватили ее в плен на Харьковщине
Сегодня пророссийские источники активно распространяли фейк, что под Купянском в плен взяли военную Надежду Савченко.
Фейковую новость прокомментировали некоторые офицеры ВСУ.
«Русня сообщает, что Надежда Савченко попала в плен в Харьковской области (под Купянском — прим. ред.) Надеюсь ИПСО, потому что информации знает немало, а в плену расскажешь даже то, чего не знаешь», — отметил Станислав Бунятов (позывной «Осман») командир отделения 24 ОШБ «Айдар» ВСУ.
Затем Надежда Савченко записала видеообращение, где опровергла российский фейк.
«Приветствую Украину и украинцев! Сколько уж можно учить не верить русским фейкам и не разносить ложь по миру? Не убили меня, не в плену я. Свободна и жива. Борюсь за свободу Украины и украинцев. Встретимся, победим. Надежда есть», – заявила Савченко.
Видео: Надежда Савченко / Facebook
Читайте также: В субботу в Харькове и области будет опасно: обещают грозу, град и шквалы
Новости по теме:
- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: купянск, Надежда Савченко, плен, фейк, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Надя Савченко опровергла фейк, что россияне схватили ее в плен на Харьковщине»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 4 июля 2025 в 18:15;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сегодня пророссийские источники активно распространяли фейк, что под Купянском в плен взяли военную Надежду Савченко.".