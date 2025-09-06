АвтоПрайд у Харкові: чи були інциденти, до чого закликали ЛГБТ-активісти 📷

6 вересня автопробіг у Харкові провели ЛГБТ-активісти. Цим заходом завершився ХарківПрайд-2025.

Як повідомили організатори, колона з 17 автівок проїхала містом, аби привернути увагу до важливості законодавчого забезпечення прав людини для всіх. У заході взяли участь близько пів сотні людей. Серед яких – ЛГБТК+ люди, активістки, волонтерки, військові.

«Марш тривав близько години, а загальний маршрут склав близько 15 кілометрів. Це – найдовший маршрут прайду в історії українського ЛГБТК+руху», – підкреслили організатори.

Цьогоріч створили декілька тематичних колон. Зокрема, одна з них була присвячена шлюбній рівності, інша – антидискрімінаційним змінам до Статуту територіальної громади Харкова. Також була автівка памʼяті загиблих військових та антикорупційна колона, якою закликали спрямовувати більше коштів з місцевих бюджетів на ЗСУ.

«Організаторки заздалегідь обговорювали можливий формат маршу з правоохоронцями, тож захід успішно відбувся без будь-яких інцидентів. Автоколону супроводжувала поліція», – зазначили організатори.

Учасники ХарківПрайду закликали ВР: посилити відповідальність за злочини на ґрунті нетерпимості прийнявши законопроєкт #13597 та визнати сімейні партнерства для ЛГБТК+ шляхом прийняття відповідних законодавчих рішень.

А також закликали місцеву владу: спрямувати бюджетні кошти на підтримку ЗСУ та заборонити дискримінацію за ознаками сексуальної орієнтації та гендерної ідентичності у новому Статуті територіальної громади Харкова.

«ХарківПрайд – це правозахисний громадський рух, а не якісь там веселощі та розваги. Харкову потрібен ХарківПрайд – потужна і яскрава відмінність від рф. Ми прагнемо жити в вільній та безпечній країні і мати ті самі права, які вже є у гетеросексуальних людей», – сказала учасниця Харківського Жіночого Об’єднання «Сфера» Анна Шаригіна.

Під час цьогорічного ХарківПрайду також проходив ПрайдФест та акція пам’яті загиблих ЛГБТК+ військових. Також зібрали понад пів мільйона грн на автівку для екіпажу ПТРК 46-ї бригади ДШВ.

«Мені як чоловіку військовослужбовця бракує шлюбної рівності, або хоча б вже реєстрованих партнерств. Бо у критичних для життя й здоров’я ситуаціях я навіть не зможу нічого зробити. Наприклад, відвівати у реанімації або виконати «останню волю», – заявив співорганізатор ХарківПрайд та співголова ГО «ХЖО Сфера» Яків Лавринець.