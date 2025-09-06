АвтоПрайд в Харькове: были ли инциденты, к чему призывали ЛГБТ-активисты 📷

6 сентября автопробег в Харькове провели ЛГБТ-активисты. Этим мероприятием завершился ХарьковПрайд-2025.

Как сообщили организаторы, колонна из 17 автомобилей проехала по городу, чтобы привлечь внимание к важности законодательного обеспечения прав человека для всех. В мероприятии приняли участие около полусотни человек. Среди которых – ЛГБТК+ люди, активисты, волонтеры, военные.

«Марш длился около часа, а общий маршрут составил около 15 километров. Это самый длинный маршрут прайда в истории украинского ЛГБТК+движения», — подчеркнули организаторы.

В этом году было создано несколько тематических колонн. В частности, одна из них была посвящена брачному равенству, другая – антидискриминационным изменениям в Уставе громады Харькова. Также был автомобиль памяти погибших военных и антикоррупционная колонна, которым призывали направлять больше средств из местных бюджетов на ВСУ.

«Организаторы заранее обсуждали возможный формат марша с правоохранителями, поэтому мероприятие успешно состоялось без каких-либо инцидентов. Автоколонну сопровождала полиция», — отметили организаторы.

Участники ХарьковПрайда призвали ВР: усилить ответственность за преступления на почве нетерпимости, приняв законопроект #13597 и признать семейные партнерства для ЛГБТК+ путем принятия соответствующих законодательных решений.

А также призвали местные власти: направить бюджетные средства в поддержку ВСУ и запретить дискриминацию по признакам сексуальной ориентации и гендерной идентичности в новом Уставе громады Харькова.

«ХарьковПрайд – это правозащитное общественное движение, а не какое-то там веселье и развлечения. Харькову нужен ХарьковПрайд – мощное и яркое отличие от рф. Мы стремимся жить в свободной и безопасной стране и иметь те же права, которые уже есть у гетеросексуальных людей», – сказала участница Харьковского Женского Объединения «Сфера» Анна Шарыгина.

Во время ХарьковПрайда также проходил ПрайдФест и акция памяти погибших ЛГБТК+ военных. Также собрали более полумиллиона гривен на автомобиль для экипажа ПТРК 46-й бригады ДШВ.

«Мне как мужчине военнослужащего не хватает брачного равенства или хотя бы уже регистрируемых партнерств. Потому что в критических для жизни и здоровья ситуациях я даже ничего не смогу сделать. Например, посетить в реанимации», – заявил соорганизатор ХарьковПрайд и соучредитель ОО «ХЖО Сфера» Яков Лавринец.