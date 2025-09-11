Live
Діти-сироти на Харківщині: Синєгубов повідомив, у чому регіон лідер

Суспільство 12:39   11.09.2025
Вікторія Яковенко
Діти-сироти на Харківщині: Синєгубов повідомив, у чому регіон лідер

Голова ХОВА Олег Синєгубов розповів, що Харківщина лідирує за відсотком влаштування дітей-сиріт та неповнолітніх, позбавлених батьківського піклування, у сімейні форми виховання.

«Також маємо високі показники у розвитку послуги патронату над дитиною», – зазначив Синєгубов під час засіданні Президії Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові України.

Під час заходу обговорили реалізацію Стратегії забезпечення права кожної дитини в Україні на зростання в сімейному оточенні на 2024–2028 роки.

«Акцентували на тому, що дитина в сімʼї – це найголовніше для держави. І в демократичній європейській Україні повинні зникнути поняття притулків та інтернатів. Це питання є пріоритетом у роботі Харківської ОВА. Ми на регіональному рівні розробили та затвердили власний план реалізації Стратегії на 2025–2026 роки», – підкреслив голова ХОВА.

Він додав, що окремо обговорили тему українських дітей, яких насильно вивезла РФ.

«Міністерство юстиції України створило реєстр, який дозволяє системно збирати інформацію про кожну дитину. Також обговорили законодавче забезпечення регіональної політики, державні програми і фінансування, зокрема від міжнародних партнерів», – підсумував Синєгубов.

Читайте також: Як на Харківщині допоможуть дітям, які осиротіли через повномасштабну війну

Автор: Вікторія Яковенко
Новини за темою:


