Як на Харківщині допоможуть дітям, які осиротіли через повномасштабну війну

По 30 тисяч гривень допомоги з обласного бюджету отримають діти-сироти на Харківщині.

На 33 дитини, які втратили одного чи обох батьків у результаті повномасштабної війни, заклали матеріальну підтримку у розмірі 990 тисяч гривень, інформує пресслужба ХОВА.

Це фінансування затвердили на засіданні комісії з питань надання одноразової адресної грошової допомоги в межах виділення 7,5 мільйонів гривень з обласного бюджету для 359 мешканців Харківщини.

1,7 мільйона гривень із зазначеної суми, зокрема, передбачили для людей, які були позбавлені волі внаслідок збройної агресії РФ. Кожен із 34 постраждалих отримає по 50 тисяч гривень.

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