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Як на Харківщині допоможуть дітям, які осиротіли через повномасштабну війну

Суспільство 20:48   10.12.2024
Олена Нагорна
Як на Харківщині допоможуть дітям, які осиротіли через повномасштабну війну Фото: social.te.gov.ua

По 30 тисяч гривень допомоги з обласного бюджету отримають діти-сироти на Харківщині.

На 33 дитини, які втратили одного чи обох батьків у результаті повномасштабної війни, заклали матеріальну підтримку у розмірі 990 тисяч гривень, інформує пресслужба ХОВА.

Це фінансування затвердили на засіданні комісії з питань надання одноразової адресної грошової допомоги в межах виділення 7,5 мільйонів гривень з обласного бюджету для 359 мешканців Харківщини.

1,7 мільйона гривень із зазначеної суми, зокрема, передбачили для людей, які були позбавлені волі внаслідок збройної агресії РФ. Кожен із 34 постраждалих отримає по 50 тисяч гривень.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 10 Грудня 2024 в 20:48;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "По 30 тисяч гривень допомоги з обласного бюджету отримають діти-сироти на Харківщині.".