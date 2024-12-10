Як на Харківщині допоможуть дітям, які осиротіли через повномасштабну війну
Фото: social.te.gov.ua
По 30 тисяч гривень допомоги з обласного бюджету отримають діти-сироти на Харківщині.
На 33 дитини, які втратили одного чи обох батьків у результаті повномасштабної війни, заклали матеріальну підтримку у розмірі 990 тисяч гривень, інформує пресслужба ХОВА.
Це фінансування затвердили на засіданні комісії з питань надання одноразової адресної грошової допомоги в межах виділення 7,5 мільйонів гривень з обласного бюджету для 359 мешканців Харківщини.
1,7 мільйона гривень із зазначеної суми, зокрема, передбачили для людей, які були позбавлені волі внаслідок збройної агресії РФ. Кожен із 34 постраждалих отримає по 50 тисяч гривень.
Читайте також: Гроші за створення дитбудинку сімейного типу на Харківщині обіцяє ХОВА
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: дети-сироты, материальная помощь, новини Харкова, хова;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Як на Харківщині допоможуть дітям, які осиротіли через повномасштабну війну»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 10 Грудня 2024 в 20:48;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "По 30 тисяч гривень допомоги з обласного бюджету отримають діти-сироти на Харківщині.".