Live
  • Пн 09.12.2024
  • Харків  +3°С
  • USD 41.44
  • EUR 43.86

Гроші за створення дитбудинку сімейного типу на Харківщині обіцяє ХОВА

Суспільство 18:44   09.12.2024
Оксана Якушко
Гроші за створення дитбудинку сімейного типу на Харківщині обіцяє ХОВА

ХОВА спільно з профільними департаментами, службами та облрадою розробили програму підтримки та розвитку сімейних форм виховання на 2023-2027 роки.

У її межах передбачені стимулюючі виплати: 30 тисяч гривень при створенні дитячого будинку сімейного типу, прийомної родини, родини патронатного вихователя. 5 тисяч щомісячно для родин, які влаштували дитину-сироту або дитину, позбавлену батьківського піклування з інвалідністю підгрупи А. 50 тисяч гривень: ПС, ДБСТ, які досягли 15-річного функціонування.

Читайте також: Понад 1,2 тис. дітей на Харківщині виховують прийомні сім’ї – Синєгубов

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Гроші за створення дитбудинку сімейного типу на Харківщині обіцяє ХОВА
Гроші за створення дитбудинку сімейного типу на Харківщині обіцяє ХОВА
09.12.2024, 18:44
Другий день поспіль невідомі підривають вхід до відділку поліції у Харкові
Другий день поспіль невідомі підривають вхід до відділку поліції у Харкові
09.12.2024, 18:04
Новини Харкова — головне за 9.12: СБУ затримала ймовірного навідника, бої
Новини Харкова — головне за 9.12: СБУ затримала ймовірного навідника, бої
09.12.2024, 18:05
КАБів на Харківщину летить менше: що змінилося, розповіли у ЗСУ
КАБів на Харківщину летить менше: що змінилося, розповіли у ЗСУ
08.12.2024, 10:55
Терехов розповів про КАБи та нову тривогу в Харкові
Терехов розповів про КАБи та нову тривогу в Харкові
08.12.2024, 11:53
Чи є у росіян шанси дійти Харкова, пояснив командир із “Ахіллеса”
Чи є у росіян шанси дійти Харкова, пояснив командир із “Ахіллеса”
09.12.2024, 09:58

Новини за темою:

16:52
Два бої тривають на Харківщині: дані Генштабу ЗСУ на 16:00
16:31
Воїн про штурми РФ і як погода «грає на руку ворогу» на Харківщині
14:11
Понад 1,2 тис. дітей на Харківщині виховують прийомні сім’ї – Синєгубов
12:36
Смертельна пожежа на Харківщині: сталося замикання електропроводки (фото)
11:42
Протягом доби в ОТУВ “Харків” зафіксували 210 ударів по позиціях ЗСУ

Ви читали новину: «Гроші за створення дитбудинку сімейного типу на Харківщині обіцяє ХОВА»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 9 Грудня 2024 в 18:44;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "ХОВА спільно з профільними департаментами, службами та облрадою розробили програму підтримки та розвитку сімейних форм виховання на 2023-2027 роки.".