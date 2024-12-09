Гроші за створення дитбудинку сімейного типу на Харківщині обіцяє ХОВА
ХОВА спільно з профільними департаментами, службами та облрадою розробили програму підтримки та розвитку сімейних форм виховання на 2023-2027 роки.
У її межах передбачені стимулюючі виплати: 30 тисяч гривень при створенні дитячого будинку сімейного типу, прийомної родини, родини патронатного вихователя. 5 тисяч щомісячно для родин, які влаштували дитину-сироту або дитину, позбавлену батьківського піклування з інвалідністю підгрупи А. 50 тисяч гривень: ПС, ДБСТ, які досягли 15-річного функціонування.
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- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: харківщина, хова;
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- • Дата публікації матеріалу: 9 Грудня 2024 в 18:44;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "ХОВА спільно з профільними департаментами, службами та облрадою розробили програму підтримки та розвитку сімейних форм виховання на 2023-2027 роки.".