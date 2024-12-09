Понад 1,2 тис. дітей на Харківщині виховують прийомні сім’ї – Синєгубов

Харківська область – у лідерах створення альтернативних форм виховання дітей, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

За його даними, в регіоні створили 230 прийомних сімей та 134 дитячі будинки сімейного типу, де виховують 1266 дітей. Також діють 49 патронатних родин.

Лише за цей рік вдалося створити 14 дитячих будинків сімейного типу та 31 прийомну сімʼю, додав Синєгубов.

«Харківською ОВА спільно з профільними департаментами, службами та Обласною радою розробили Програму підтримки та розвитку сімейних форм виховання на 2023-2027 роки», – зазначив голова ХОВА.