Более 1,2 тыс. детей на Харьковщине воспитывают приемные семьи – Синегубов
Фото: Олег Синегубов
Харьковская область – в лидерах по созданию альтернативных форм воспитания детей, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.
По его данным, в регионе создали 230 приемных семей и 134 детских дома семейного типа, где воспитывают 1266 детей. Также действуют 49 патронатных семей.
Только за этот год удалось создать 14 детских домов семейного типа и 31 приемную семью, добавил Синегубов.
«Харьковский ОВА совместно с профильными департаментами, службами и Областным советом разработал Программу поддержки и развития семейных форм воспитания на 2023-2027 годы», — отметил глава ХОВА.
Читайте также: Победители получат 50 тыс грн. Для приемных семей Харьковщины проведут консурс
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: діти, дети, Олег Синегубов, приемная семья, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Более 1,2 тыс. детей на Харьковщине воспитывают приемные семьи – Синегубов»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 9 декабря 2024 в 14:11;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковская область – в лидерах по созданию альтернативных форм воспитания детей, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.".