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Более 1,2 тыс. детей на Харьковщине воспитывают приемные семьи – Синегубов

Общество 14:11   09.12.2024
Виктория Яковенко
Более 1,2 тыс. детей на Харьковщине воспитывают приемные семьи – Синегубов Фото: Олег Синегубов

Харьковская область – в лидерах по созданию альтернативных форм воспитания детей, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

По его данным, в регионе создали 230 приемных семей и 134 детских дома семейного типа, где воспитывают 1266 детей. Также действуют 49 патронатных семей.

Только за этот год удалось создать 14 детских домов семейного типа и 31 приемную семью, добавил Синегубов.

«Харьковский ОВА совместно с профильными департаментами, службами и Областным советом разработал Программу поддержки и развития семейных форм воспитания на 2023-2027 годы», — отметил глава ХОВА.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 9 декабря 2024 в 14:11;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковская область – в лидерах по созданию альтернативных форм воспитания детей, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.".