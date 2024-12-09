Более 1,2 тыс. детей на Харьковщине воспитывают приемные семьи – Синегубов

Харьковская область – в лидерах по созданию альтернативных форм воспитания детей, сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

По его данным, в регионе создали 230 приемных семей и 134 детских дома семейного типа, где воспитывают 1266 детей. Также действуют 49 патронатных семей.

Только за этот год удалось создать 14 детских домов семейного типа и 31 приемную семью, добавил Синегубов.

«Харьковский ОВА совместно с профильными департаментами, службами и Областным советом разработал Программу поддержки и развития семейных форм воспитания на 2023-2027 годы», — отметил глава ХОВА.