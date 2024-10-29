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Победители получат 50 тыс грн. Для приемных семей Харьковщины проведут консурс

Общество 11:02   29.10.2024
Николь Костенко-Лагутина
Победители получат 50 тыс грн. Для приемных семей Харьковщины проведут консурс

Областной ежегодный конкурс «Лучшие по призванию» стартует 14 ноября, уточнили в ХОВА.

В конкурсе принимают участие приемные семьи, семьи патронатных воспитателей и детские дома семейного типа Харьковской области. Его проведут в два этапа: первый тур – районный, второй – областной.

Для участия в І (районном) туре конкурса участникам необходимо подать по электронной почте соответствующее заявление не позже, чем до 31 октября. К заявлению необходимо прикрепить презентацию (выполненную в программе Microsoft Power Point, объем презентации – до 15 слайдов в электронном варианте) со следующей информацией:

– мотивационные комплексы и ценности, побудившие к образованию приемной семьи, семьи патронатного воспитателя и детского дома семейного типа;

– количество детей устроенных в семью;

– опыт воспитания ребенка с особыми потребностями (при наличии);

– социальная адаптация детей (практический опыт);

– состояние здоровья детей;

– развитие творческих способностей у детей с учетом их потребностей и возможностей (развитие талантов каждого ребенка, посещение заведений внешкольного образования по интересам, способностям и наклонностям, участие в конкурсах, выставках и т.п.);

– успехи детей в обучении (участие в олимпиадах по учебным предметам, конкурсах);

– спортивные достижения и успехи детей (участие в соревнованиях разных уровней и направлений;

– поддержка отношений с выпускниками семьи;

– ценности и практики семейного воспитания в семье (собственный опыт, традиции);

– получение родителями дополнительного образования (педагогического, психологического толка), овладение иностранным языком, развитие увлечений;

– участие семьи в жизни громады.

После этого конкурсная комиссия оценит материалы по 5-бальной шкале. Тройка лидеров областного тура получит денежную премию: I место – 50 000,00 грн, II место – 40 000,00 грн, III место – 30 000,00 грн.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 29 октября 2024 в 11:02;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Областной ежегодный конкурс «Лучшие по призванию» стартует 14 ноября, уточнили в ХОВА.".