Победители получат 50 тыс грн. Для приемных семей Харьковщины проведут консурс

Областной ежегодный конкурс «Лучшие по призванию» стартует 14 ноября, уточнили в ХОВА.

В конкурсе принимают участие приемные семьи, семьи патронатных воспитателей и детские дома семейного типа Харьковской области. Его проведут в два этапа: первый тур – районный, второй – областной.

Для участия в І (районном) туре конкурса участникам необходимо подать по электронной почте соответствующее заявление не позже, чем до 31 октября. К заявлению необходимо прикрепить презентацию (выполненную в программе Microsoft Power Point, объем презентации – до 15 слайдов в электронном варианте) со следующей информацией:

– мотивационные комплексы и ценности, побудившие к образованию приемной семьи, семьи патронатного воспитателя и детского дома семейного типа;

– количество детей устроенных в семью;

– опыт воспитания ребенка с особыми потребностями (при наличии);

– социальная адаптация детей (практический опыт);

– состояние здоровья детей;

– развитие творческих способностей у детей с учетом их потребностей и возможностей (развитие талантов каждого ребенка, посещение заведений внешкольного образования по интересам, способностям и наклонностям, участие в конкурсах, выставках и т.п.);

– успехи детей в обучении (участие в олимпиадах по учебным предметам, конкурсах);

– спортивные достижения и успехи детей (участие в соревнованиях разных уровней и направлений;

– поддержка отношений с выпускниками семьи;

– ценности и практики семейного воспитания в семье (собственный опыт, традиции);

– получение родителями дополнительного образования (педагогического, психологического толка), овладение иностранным языком, развитие увлечений;

– участие семьи в жизни громады.

После этого конкурсная комиссия оценит материалы по 5-бальной шкале. Тройка лидеров областного тура получит денежную премию: I место – 50 000,00 грн, II место – 40 000,00 грн, III место – 30 000,00 грн.