В приложении «Социальные услуги Харьковщины» теперь можно записаться онлайн
Записаться онлайн к предоставителям социальных услуг в Харьковской области теперь можно через приложение «Социальные услуги Харьковщины», сообщает ХОВА.
На сегодня в сервис онлайн-записи включили 82 предоставителя социальных услуг Харьковской области из 53 громад.
Чтобы осуществить запись в мобильном приложении, нужноо выбрать нужную громаду, услугу, предоставителя социальных услуг и нажать «заявка на консультацию». В открывшемся окне заполнить основную информацию о себе и нажать «отправить заявку».
После поступления заявки, поставщик социальных услуг связывается с клиентом по указанным им контактам.
Мобильное приложение «Социальные услуги Харьковщины» создано, чтобы помочь жителям региона быстро находить нужную информацию о предоставителях социальных услуг, местонахождении центров соцслужб, территориальных центров социального обслуживания, интернатных учреждений системы социальной защиты населения. Пользователи получают доступ к контактным данным, рабочему графику каждого учреждения и перечню предоставляемых социальных услуг.
Загрузить приложение «Социальные услуги Харьковщины» можно в Google Play и App Store.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: онлайн, социальные услуги, Харьковская область, харьковщина, хова;
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- • Дата публикации материала: 28 октября 2024 в 17:39;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Записаться онлайн к предоставителям социальных услуг в Харьковской области теперь можно через приложение «Социальные услуги Харьковщины», сообщает ХОВА.".