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В приложении «Социальные услуги Харьковщины» теперь можно записаться онлайн

Общество 17:39   28.10.2024
Оксана Якушко
В приложении «Социальные услуги Харьковщины» теперь можно записаться онлайн Фото: ХОВА

Записаться онлайн к предоставителям социальных услуг в Харьковской области теперь можно через приложение «Социальные услуги Харьковщины», сообщает ХОВА.

На сегодня в сервис онлайн-записи включили 82 предоставителя социальных услуг Харьковской области из 53 громад.
Чтобы осуществить запись в мобильном приложении, нужноо выбрать нужную громаду, услугу, предоставителя социальных услуг и нажать «заявка на консультацию». В открывшемся окне заполнить основную информацию о себе и нажать «отправить заявку».

После поступления заявки, поставщик социальных услуг связывается с клиентом по указанным им контактам.

Мобильное приложение «Социальные услуги Харьковщины» создано, чтобы помочь жителям региона быстро находить нужную информацию о предоставителях социальных услуг, местонахождении центров соцслужб, территориальных центров социального обслуживания, интернатных учреждений системы социальной защиты населения. Пользователи получают доступ к контактным данным, рабочему графику каждого учреждения и перечню предоставляемых социальных услуг.

Загрузить приложение «Социальные услуги Харьковщины» можно в Google Play и App Store.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 28 октября 2024 в 17:39;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Записаться онлайн к предоставителям социальных услуг в Харьковской области теперь можно через приложение «Социальные услуги Харьковщины», сообщает ХОВА.".