У застосунку «Соціальні послуги Харківщини» тепер можна записатися онлайн
Записатися онлайн до надавачів соціальних послуг на Харківщині тепер можна через додаток «Соціальні послуги Харківщини», повідомляє ХОВА.
На сьогодні до сервісу онлайн-запису включили 82 надавачі соціальних послуг Харківської області з 53 громад.
Щоб здійснити запис у мобільному застосунку необхідно обрати потрібну громаду, послугу, надавача соціальних послуг і натиснути «заявка на консультацію». У вікні, що відкриється, заповнити основну інформацію про себе та натиснути «відправити заявку». Після надходження заявки, надавач соціальних послуг зв’язується з клієнтом за вказаними ним контактами.
Мобільний додаток «Соціальні послуги Харківщини» створений, щоб допомогти мешканцям регіону швидко знаходити потрібну інформацію про надавачів соціальних послуг, місцеперебування центрів соцслужб, територіальних центрів соціального обслуговування, інтернатних установ системи соціального захисту населення тощо. Користувачі отримують доступ до контактних даних, робочого графіку кожного закладу та переліку соціальних послуг, які надаються.
Завантажити застосунок «Соціальні послуги Харківщини» можна в Google Play та App Store.
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- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: онлайн, социальные услуги, харківщина, Харьковская область, хова;
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Жовтня 2024 в 17:39;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Записатися онлайн до надавачів соціальних послуг на Харківщині тепер можна через додаток «Соціальні послуги Харківщини», повідомляє ХОВА.".