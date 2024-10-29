Переможець отримає 50 тис грн. На Харківщині – конкурс для прийомних сімей

Обласний щорічний конкурс “Кращі за покликанням” стартує 14 листопада, уточнили в ХОВА.

У конкурсі беруть участь прийомні сім’ї, сім’ї патронатних вихователів та дитячі будинки сімейного типу Харківської області. Його проведуть у два етапи: перший тур – районний, другий – обласний.

Для участі у І (районному) турі конкурсу учасникам необхідно подати електронною поштою відповідну заяву не пізніше ніж до 31 жовтня. До заяви необхідно прикріпити презентацію (виконану у програмі Microsoft Power Point, обсяг презентації – до 15 слайдів в електронному варіанті) з наступною інформацією:

– мотиваційні комплекси і цінності, які спонукали до утворення прийомної сім’ї, сім’ї патронатного вихователя та дитячого будинку сімейного типу;

– кількість дітей влаштованих у сім’ю;

– досвід виховання дитини з особливими потребами (за наявності);

– соціальна адаптація дітей (практичний досвід);

– стан здоров’я дітей;

– розвиток творчих здібностей у дітей з урахуванням їхніх потреб та можливостей (розвиток талантів кожної дитини, відвідування закладів позашкільної освіти за інтересами, здібностями та нахилами, участь у конкурсах, виставках, тощо);

– успіхи дітей у навчанні (участь в олімпіадах з навчальних предметів, конкурсах);

– спортивні досягнення та успіхи дітей, (участь у змаганнях різних рівнів та напрямків;

– підтримка стосунків з випускниками сім’ї;

– цінності й практики сімейного виховання в родині (власний досвід, традиції);

– отримання батьками додаткової освіти (педагогічного, психологічного спрямування), оволодіння іноземною мовою, розвиток захоплень;

– участь сім’ї у житті громади.

Після цього конкурсна комісія оцінить матеріали за 5-бальною шкалою. Трійка лідерів обласного туру отримає грошову премію: І місце – 50 000,00 грн., ІІ місце – 40 000,00 грн., ІІІ місце – 30 000,00 грн.