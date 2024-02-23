Дом с укрытием подарили многодетной семье на Харьковщине
Семья Ватащуков, в которой воспитывают девять приемных детей, выехала из-под обстрелов в Куриловке Купянского района. Для них построили новый дом на Змиевщине.
Просторный дом с детской площадкой и укрытием на случай воздушных тревог построили для приемной семьи в Змиевской громаде — при поддержке правительства Объединенных Арабских Эмиратов.
Его площадь 285 квадратных метров, сообщила пресс-служба ХОВА. В доме пять комнат для детей и еще одна — для родителей. А также — пространство для учебы и игр.
Кроме того, дом энергоэффективный — построили его из CLT панелей, а для отопления используется не газ, а тепловой насос.
В доме уже есть необходимая мебель и техника. А также — мощный генератор на случай длительного отсутствия света.
Помощь в создании комфортного пространства для жизни семья получила благодаря участию в ее судьбе Фонда Елены Зеленской.
Ангелина и Ростислав Ватащуки создали приемную семью еще до полномасштабного вторжения. На тот момент они жили в Куриловке Купянского района. Сейчас это село россияне практически стерли с лица земли. Дом семьи разрушен до основания. После деоккупации населенного пункта супруги выехали в Харьков. На тот момент у них на воспитании было четверо детей. В течение 2023-го взяли еще пятерых. До получения нового жилья родители с детьми жили в областном центре социальной поддержки детей и семей.
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Директор Фонда Елены Зеленской Нина Горбачева сообщила: сейчас на средства международных доноров строят 14 домов для детдомов семейного типа в восьми областях Украины. Параллельно ищут еще партнеров для продолжения программы, так как в стране не менее 60 таких семей, которые потеряли жилье.
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- • Дата публикации материала: 23 февраля 2024 в 09:48;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Семья Ватащуков, в которой воспитывают девять приемных детей, выехала из-под обстрелов в Куриловке Купянского района. Для них построили новый дом на Змиевщине".