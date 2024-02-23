Live
  • Пт 23.02.2024
  • Харків  +1°С
  • USD 38.48
  • EUR 41.73

Будинок із укриттям подарували багатодітній родині на Харківщині (фото)

Репортаж 09:48   23.02.2024
Оксана Горун
Будинок із укриттям подарували багатодітній родині на Харківщині (фото) Фото: пресслужба ХОВА

Сім’я Ватащуків, в якій виховують дев’ятьох прийомних дітей, виїхала з-під обстрілів у Курилівці Куп’янського району. Для них збудували новий будинок на Зміївщині.

Просторий будинок з дитячим майданчиком та укриттям на випадок повітряних тривог збудували для прийомної родини у Зміївській громаді – за підтримки уряду Об’єднаних Арабських Еміратів.

Будинок для прийомної сім'ї звели в Харківській області 7
Фото: пресслужба ХОВА
Будинок для прийомної сім'ї звели на Харківщині 5
Фото: пресслужба ХОВА

Його площа 285 кв. м, повідомила пресслужба ХОВА. У будинку п’ять кімнат для дітей та ще одна – для батьків. А також – простір для навчання та ігор.

Будинок для прийомної сім'ї звели в Харківській області 4
Фото: пресслужба ХОВА
Будинок для прийомної сім'ї звели в Харківській області 3
Фото: пресслужба ХОВА

Крім того, будинок енергоефективний – збудували його з CLT панелей, а для опалення використовується не газ, а теплова помпа.

У будинку вже є необхідні меблі та техніка. А також – потужний генератор на випадок тривалої відсутності світла.

Будинок для прийомної сім'ї збудували на Харківщині 10
Фото: пресслужба ХОВА
Будинок для прийомної сім'ї збудували на Харківщині 11
Фото: пресслужба ХОВА

Допомогу у створенні комфортного простору для життя сім’я отримала завдяки участі у її долі Фонду Олени Зеленської.

Ангеліна та Ростислав Ватащуки створили прийомну сім’ю ще до повномасштабного вторгнення. На той момент вони мешкали у Курилівці Куп’янського району. Зараз це село росіяни практично стерли з землі. Будинок сім’ї зруйнований вщент. Після деокупації населеного пункту подружжя виїхало до Харкова. На той момент у них на вихованні було четверо дітей. Протягом 2023-го взяли ще п’ятьох. До отримання нового житла батьки з дітьми мешкали в обласному центрі соціальної підтримки дітей та сімей.

Читайте також: Як виглядає будинок для багатодітних переселенців на Харківщині (фото)

Будинок для прийомної сім'ї звели в Харківській області 2
Фото: пресслужба ХОВА

Директор Фонду Олени Зеленської Ніна Горбачова повідомила: зараз коштом міжнародних донорів будують 14 будинків для дитбудинків сімейного типу у восьми областях України. Паралельно шукають ще партнерів для продовження програми, оскільки в країні є не менше 60 таких сімей, які втратили житло.

Будинок для прийомної сім'ї звели в Харківській області 9
Фото: пресслужба ХОВА
Будинок для прийомної сім'ї звели в Харківській області 8
Фото: пресслужба ХОВА
Будинок для прийомної сім'ї збудували в Харківській області
Фото: пресслужба ХОВА
Автор: Оксана Горун
Популярно
Будинок із укриттям подарували багатодітній родині на Харківщині (фото)
Будинок із укриттям подарували багатодітній родині на Харківщині (фото)
23.02.2024, 09:48
Зеленський пояснив, навіщо звільнив Залужного
Зеленський пояснив, навіщо звільнив Залужного
23.02.2024, 09:09
“Можуть вони наступати” – Синєгубов про “здачу Харкова” та ІПСО
“Можуть вони наступати” – Синєгубов про “здачу Харкова” та ІПСО
23.02.2024, 08:52
Головні новини Харкова 23.01: “шахедами” вбили корів, телята під завалами
Головні новини Харкова 23.01: “шахедами” вбили корів, телята під завалами
23.02.2024, 08:30
Удари по агропідприємству на Харківщині – Синєгубов повідомив подробиці
Удари по агропідприємству на Харківщині – Синєгубов повідомив подробиці
23.02.2024, 08:24
П’ять “шахедів” атакували Харківщину: поліція повідомила про “прильоти”
П’ять “шахедів” атакували Харківщину: поліція повідомила про “прильоти”
23.02.2024, 08:14

Новини за темою:

12:06
У Харкові поліція шукала підлітка, який не хотів вчитись: він ховався у домі
13:46
Рятувальники закінчили пошукові роботи на місці удару авіабомб у Куп’янську
09:10
Понад 50 ударів за добу завдали росіяни по Харківщині – Синєгубов
22:20
Найбільше заяв у «єВідновлення» – від мешканців трьох районів Харківщини
21:29
Удар КАБами по селу Чорне на Харківщині – що відомо зараз


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Ви читали новину: «Будинок із укриттям подарували багатодітній родині на Харківщині (фото)»; з категорії Репортаж на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 23 Лютого 2024 в 09:48;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сім’я Ватащуків, в якій виховують дев’ятьох прийомних дітей, виїхала з-під обстрілів у Курилівці Куп’янського району. Для них збудували новий будинок на Зміївщині".