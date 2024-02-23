Будинок із укриттям подарували багатодітній родині на Харківщині (фото)

Сім’я Ватащуків, в якій виховують дев’ятьох прийомних дітей, виїхала з-під обстрілів у Курилівці Куп’янського району. Для них збудували новий будинок на Зміївщині.

Просторий будинок з дитячим майданчиком та укриттям на випадок повітряних тривог збудували для прийомної родини у Зміївській громаді – за підтримки уряду Об’єднаних Арабських Еміратів.

Його площа 285 кв. м, повідомила пресслужба ХОВА. У будинку п’ять кімнат для дітей та ще одна – для батьків. А також – простір для навчання та ігор.

Крім того, будинок енергоефективний – збудували його з CLT панелей, а для опалення використовується не газ, а теплова помпа.

У будинку вже є необхідні меблі та техніка. А також – потужний генератор на випадок тривалої відсутності світла.

Допомогу у створенні комфортного простору для життя сім’я отримала завдяки участі у її долі Фонду Олени Зеленської.

Ангеліна та Ростислав Ватащуки створили прийомну сім’ю ще до повномасштабного вторгнення. На той момент вони мешкали у Курилівці Куп’янського району. Зараз це село росіяни практично стерли з землі. Будинок сім’ї зруйнований вщент. Після деокупації населеного пункту подружжя виїхало до Харкова. На той момент у них на вихованні було четверо дітей. Протягом 2023-го взяли ще п’ятьох. До отримання нового житла батьки з дітьми мешкали в обласному центрі соціальної підтримки дітей та сімей.

Директор Фонду Олени Зеленської Ніна Горбачова повідомила: зараз коштом міжнародних донорів будують 14 будинків для дитбудинків сімейного типу у восьми областях України. Паралельно шукають ще партнерів для продовження програми, оскільки в країні є не менше 60 таких сімей, які втратили житло.