Як виглядає будинок для багатодітних переселенців на Харківщині (фото)

Для сім’ї з п’ятьма дітьми, яка виїхала з Куп’янського району, будують новий будинок у Зміївській громаді.

“Подружжя Ватащуків створило прийомну родину ще у 2018 році. Мешкали у селі Курилівка Куп’янського району. Родина була вимушена евакуюватися через активні бойові дії. Нині в сім’ї виховують 5 дітей, над 4 з якими взяли опіку. Родина готова поповнитись ще 5 дітьми, які залишилися без батьківської турботи. Аби створити повноцінний ДБСТ, у місті Зміїв для Ватащуків зводять будинок”, – повідомила пресслужба ХОВА.

Чиновники опублікували фото каркаса майбутнього будинку, який зводять за фінансової підтримки Фонду Олени Зеленської.

На цьому етапі вже залили фундамент, встановили стіни та міжкімнатні перекриття та провели зовнішні комунікації. Днями мають встановити дах. Завершити будівництво планують до кінця року, поінформували у ХОВА.

Довідка. За останніми даними, в Харківській області на обліку служб у справах дітей перебуває 4277 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Понад 97% з них влаштовані у сімейні форми виховання.