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Как выглядит дом для многодетных переселенцев на Харьковщине (фото)

Общество 09:50   13.10.2023
Оксана Горун
Как выглядит дом для многодетных переселенцев на Харьковщине (фото) Фото: пресс-служба ХОВА

Для семьи с пятью детьми, выехавшей из Купянского района, строят новый дом  в Змиевской громаде.

«Семейная пара Ватащуков создала приемную семью еще в 2018 году. Жили в селе Куриловка Купянского района. Семья была вынуждена эвакуироваться из-за активных боевых действий. В настоящее время в семье воспитывают пять детей, над четырьмя из которых взяли опеку. Семья готова пополниться еще пятью детьми, оставшимися без родительской заботы. Чтобы создать полноценный детский дом семейного типа, в городе Змиев для Ватащуков строят дом», — сообщила пресс-служба ХОВА.

Чиновники опубликовали фото каркаса будущего дома, который возводят при финансовой поддержке Фонда Елены Зеленской.

Дом для семьи переселенцев из Купянска
Фото: пресс-служба ХОВА

На данном этапе уже залили фундамент, установили стены и межкомнатные перекрытия и провели внешние коммуникации. На днях должны установить крышу. Завершить строительство планируют до конца года, проинформировали в ХОВА.

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Справка. По последним данным, в Харьковской области на учете служб по делам детей состоит 4277 детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки. Более 97% из них устроены в семейные формы воспитания.

Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 13 октября 2023 в 09:50;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Для семьи с пятью детьми, выехавшей из Купянского района, строят новый дом  в Змиевской громаде".