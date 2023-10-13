Как выглядит дом для многодетных переселенцев на Харьковщине (фото)
Для семьи с пятью детьми, выехавшей из Купянского района, строят новый дом в Змиевской громаде.
«Семейная пара Ватащуков создала приемную семью еще в 2018 году. Жили в селе Куриловка Купянского района. Семья была вынуждена эвакуироваться из-за активных боевых действий. В настоящее время в семье воспитывают пять детей, над четырьмя из которых взяли опеку. Семья готова пополниться еще пятью детьми, оставшимися без родительской заботы. Чтобы создать полноценный детский дом семейного типа, в городе Змиев для Ватащуков строят дом», — сообщила пресс-служба ХОВА.
Чиновники опубликовали фото каркаса будущего дома, который возводят при финансовой поддержке Фонда Елены Зеленской.
На данном этапе уже залили фундамент, установили стены и межкомнатные перекрытия и провели внешние коммуникации. На днях должны установить крышу. Завершить строительство планируют до конца года, проинформировали в ХОВА.
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Справка. По последним данным, в Харьковской области на учете служб по делам детей состоит 4277 детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки. Более 97% из них устроены в семейные формы воспитания.
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- • Дата публикации материала: 13 октября 2023 в 09:50;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Для семьи с пятью детьми, выехавшей из Купянского района, строят новый дом в Змиевской громаде".